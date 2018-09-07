Институт цвета Pantone назвал один из главных оттенков осени

Теперь мы точно знаем, какого цвета одежду нужно высматривать в новых коллекциях

Kenzo. Фото: Getty

Института цвета Pantone назвал самые актуальные оттенки грядущей осени. И основным из них стал цвет с оригинальным названием "оливка к мартини".

Fendi Фото: Getty

Вооружившись этим знанием, теперь можно смело отправляться на шопинг, в поисках оливковых свитеров и пальто цвета хаки.

Katerina Kvit Фото: Fashionweek

Тем более, что эти оттенки как ни один другой впишутся в теплую осеннюю гамму.

Michael Kors Фото: Getty

Сочетать их можно бордовым, фиолетовым, вишневым или голубым. А также классическим серым, бежевым и белым.

Kenzo Фото: Getty

Напомним, тем временем в Нью-Йорке стартовала Неделя моды, главным событием первого дня которой стал показ Tom Ford весна-лето 2019. В новой коллекции дизайнер попытался сочетать самые сложные фактуры – нежные юбки дополняли жесткие корсеты, а воздушные перья марабу соседствовали с кожаным куртками из крокодила.

А накануне старта Ukrainian Fashion Week мы поговорили с ее создателем Ириной Данилевской, рассказавшей о трансформации Недели Моды за последние 20 с лишним лет.