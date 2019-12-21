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Институт цвета Pantone назвал главный оттенок нового года

Главный оттенок следующего года традиционно определяют в декабре

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:54

Институт цвета Pantone назвал главный оттенок нового года. Его традиционно определяют в декабре. Эксперты снова выбрали тот, что тесно связан с природой, и подчеркнули важность заботы о ней. Какой он, цвет 2020, – знает корреспондент "Сегодня" Наталья Тимуршина.

Пресс-служба Института цвета Pantone сообщила: новый оттенок наступает на пятки коралловому, который был в моде круглый год!

Цвет 19-4052 Classic Blue воплощает спокойствие и уверенность ... оттенок, на который мы всегда можем положиться.

Классический синий назван цветом грядущего 2020!

Институт цвета Pantone назвал главный оттенок 2020-го года
Институт цвета Pantone назвал главный оттенок 2020-го года
Фото: Pinterest

А вот стилисты не спешат с советами наряжаться в синее с головы до ног. Ольга Шаповалова говорит: синий нужно уметь подбирать к своему цветотипу. Тем, кто имеет золотистый оттенок кожи, подойдут насыщенные тона, белолицым – голубые.

Зато юбками и брюками синего цвета расширять гардероб можно смело! Как и аксессуарами: например, сумочкой или перчатками.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой стильный маникюр выбрать на Новый год 2020. Кроме того писали, в чем встречать Новый год Металлической Крысы.

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