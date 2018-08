Ирина Данилевская: На UFW я переезжаю в "Мыстецкий Арсенал" с чемоданом

Ирина Данилевская рассказала о предстоящей Ukrainian Fashion Week и вспомнила, как все начиналось

Ирина Данилевская. Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

Накануне Ukrainian Fashion Week мы пообщались с личностью, более 20 лет назад основавшей самое масштабное событие в мире моды Украины, которого с нетерпением ожидают как дизайнеры и байеры, так и просто те, кто следит за мировыми тенденциями в фэшн-индустрии.

- Ирина, мы знаем, что в этом сезоне направлением Ukrainian Fashion Week является так называемая "новая философия", воплощаемая в заботу об окружающей среде, которой немалый вред наносит также и модная индустрия. Почему было выбрано именно это направление? И поддерживают ли такую инициативу украинские дизайнеры?

- Во время Ukrainian Fashion Week мы демонстрируем коллекции украинских дизайнеров следующего сезона. Однако мода – это хорошая "трибуна", которую следует использовать, чтобы говорить о проблемах, существующих в обществе. А весь мир сейчас обеспокоен тем, что мы засоряем планету, и мода, к сожалению, играет в этом едва ли не одну из ведущих ролей. Только представьте, что на покраску одной пары джинсов расходуется до 10 тыс. литров воды. А мы слишком много покупаем того, что нам не нужно.

И на UFW мы будем говорить не столько о таких сложных технологиях, как ресайклинг и апсайклинг, а и поднимать тему сознательного потребления. Ведь одежда, создаваемая дизайнерами, имеет множество преимуществ. Она очень качественна как по идее, так и по исполнению, ее можно долго носить, она производится в нашей стране и деньги также остаются здесь, у нас.

Поэтому мы искренне можем сказать – не покупайте вещи низкого качества только потому, что они дешево стоят. Лучше выберите что-то дизайнерское, подсобирайте денег и купите. И именно потому, что вы откладывали месяц-два, эта одежда станет еще более любимой, а вы никогда не выбросите ее на тряпки через несколько дней. Пусть это будет даже не дизайнерская вещь, а качественная украинского производства, которая также стоит немного дороже. Но всегда думайте перед тем, как что-то купить. Думайте о чистоте окружающей среды, а заодно и своего дома, себя самого и собственных мыслей.

Вот об этом мы во время UFW и будем говорить, но с помощью различных проектов, в которых к нам с удовольствием присоединятся дизайнеры. Поскольку в Украине давно уже есть такие люди, как, например, Ксения Шнайдер – признаный во всем мире дизайнер, которая работает с денимом. Причем его львиная доля уже была в употреблении, перерабатывается и превращается в новые коллекции.

Яся Хоменко очень обеспокоена этим вопросом. На минувших неделях моды мы делали с ней проект, когда можно было принести свои вещи, на которые она нашивала кармашки с авторскими рисунками, и давала им вторую жизнь. В позапрошлом сезоне мы делали аналогичный эксперимент со школой дизайнеров Pushka School, во время которого прямо в "Мыстецком Арсенале" переделывали старые вещи на новые – из джинсов делали сумку или рюкзак, из юбки – шорты.

А вот сейчас София Русинович (ROUSSIN by Sofia Rousinovich) говорит, что готова делать более сложные вещи, и обращается к нашим селебритис с просьбой принести два предмета одежды, из которых она сделает один, но очень интересный элемент для их гардероба.

Sustainable fashion и ответственность каждого из нас не будут "темой" UFW, но мы постоянно будем говорить об этом.

- Как вы считаете, наше общество уже готово к такому ответственному потреблению?

- Было бы странно, если бы я ответила – да, все очень сознательные и уже готовы к этому. Конечно, еще не готовы. Но нужно делать первые шаги и двигаться дальше. Я много общаюсь с людьми, в частности молодыми, и заметила, что они испытывают определенный дискомфорт, когда речь заходит об экологических проблемах. Люди понимают, что что-то не так, говорят о засорении мирового океана, о недостатке урн на улицах. И мне бы хотелось, чтобы благодаря UFW с ее проектами и дизайнерами, мы нашли выход из этой сложной ситуации.

Ирина Данилевская Фото: Данил Павлов

На днях я встречалась с представителями движения Fashion Revolution, призывающего весь мир начать что-то делать ради самих же себя. И, по их мнению, начать можно даже с элементарных хештегов в соцсетях. Сейчас они многим могут ни о чем и не говорить, но, если использовать их чаще, молодежь начнет обращать на них внимание и задумываться над тем, что именно покупает и носит. Или насколько этическими являются принципы компании, производящей эту одежду – вдруг она убивает для этого животных.

Конечно, UFW имел для освещения и другие актуальные темы. В свое время мы говорили о людях с особыми потребностями, о толерантности. У нас был замечательный проект под названием Who is on beauty today, в котором говорилось о том, что наша сила как раз и заключается в нашем разнообразии. И что не имеет значения, какого цвета твоя кожа или какого ты возраста – мы все красивые.

Надо начинать с себя. И не имеет значения, где мы живем, чем занимаемся, с кем общаемся. Каждый в состоянии сортировать мусор, относить на переработку пластиковые крышки от бутылок, а использованные батарейки складывать в отдельный бокс. И я лично вижу, что люди уже это делают, то есть изменения уже происходят. А украинцы на самом деле всегда тянулись к прекрасному (улыбается).

- А кто из отечественных дизайнеров является сейчас популяризатором именно этой новой философии?

- Это непростой вопрос, потому что таких людей очень много! Я уже упоминала сегодня Ксению Шнайдер и Ясю Хоменко, Софию Русинович, которая плетет авоськи из использованных полиэтиленовых пакетов. Мы в этом году будем презентовать коллекцию молодого дизайнера Юлии Кацалап, посвященную именно теме экологии.

Виктория Гресь является очень интересным и неординарным примером того, как можно относиться к подержанным вещам, которые уже были в употреблении. У нее есть целая линия одежды, сшитая из лоскутков винтажа, кусочков кружева и изысканных тканей, которые она сочетает, создавая настоящие произведения искусства, некий "винтажный кутюр" – иначе это не назовешь. И эти люди являются примером того, как можно давать вторую жизнь одежде на очень высоком уровне.

Обязательно надо упомянуть дизайнера из Харькова Марину Лосеву, которая представит на UFW очень символическую инсталляцию. Она создаст из старого денима три платья с узором, который на самом деле является проекцией рек Украины из космоса. И это как раз будет намеком на то, что во время окрашивания джинсов прежде всего страдают водоемы.

Мне кажется, что именно так тонко и красиво следует говорить об актуальных проблемах. Тогда они укореняются на подсознательном уровне. Можно, конечно, просто написать объявление с призывом "Берегите реки", но оно не будет иметь такого влияния.

- UFW исполнился 21 год. Есть ли существенные различия между тем, как было тогда, и сейчас? И что вы считаете главным достижением Недели Моды за этот период?

- Безусловно, главным достижением UFW является то, что за это время наши дизайнеры стали известными, авторитетными и желанными во всем мире. И это важно не только для фэшн-индустрии. Да, мы заложили ее основы, она развивается и это уже необратимый процесс.

Но мы иногда не до конца осознаем, насколько развитие фэшн-индустрии является огромным культурологическим пластом. Это эстетика, делающая красивыми нас, и заставляющая людей, которые видят нашу моду за границей, обратить внимание на Украину, поинтересоваться ею, а заодно узнать о том, что здесь живут очень талантливые люди.

Украина – это женская страна, поскольку мужчин у нас меньше. Поэтому мы должны создавать много новых и, что крайне важно, красивых рабочих мест. Чтобы наши женщины не уезжали из страны на заработки, как в 90-х, когда это стало национальной трагедией, а в селах оставались лишь бабушки с внуками, к которым мама приезжала раз в году.

- Кто из украинских дизайнеров сейчас наиболее известен за рубежом? Понимаю, что это непросто, поскольку их много, но назовите хотя бы первых, чьи имена придут в голову, чтобы никого не обидеть.

- Да-да, несколько имен назвать просто невозможно! (смеется) Пусть будет Руслан Багинский, чьи вещи чуть ли не каждый день появляются на фото какого-нибудь известного человека. И при этом все его производство находится не в Китае или Тайване, а у нас, в Украине. Юлия Паскаль, сделавшая Одессу центром модной Европы, много экспортирует и несколько сезонов подряд открывала Неделю Моды в Париже.

Ирина Данилевская Фото: Данил Павлов

Разумеется, Вита Кин, чьи вышиванки люди носят везде и стоят за ними в очередях. Когда-то на вечеринке я отметила, что Вита выглядит немного уставшей, на что она ответила: "Ой, я столько работаю, потому что не успеваю отправить платья в Корею". То есть, даже там хотят носить украинское.

Безусловно, это Лилия Пустовит и Лилия Литковская. Ваня Фролов, которого я всегда ставлю в пример, потому что он очень молодой, однако его бренд уже празднует пятилетие. А историю того, как стремительно он развивался и чего достиг, возможно, в будущем будут изучать в учебниках по маркетингу.

lenki Ienki – еще одно наше чудо, поскольку мировой рынок совсем не страдает от недостатка пуховиков. Но то, как они подвинули самых известных лидеров буквально за несколько сезонов – просто фантастика. Кстати, пух они также используют украинский из наших гусей (улыбается). Надя Дзяк, Марианна Сенчина – продолжать можно еще долго. И пусть простят меня все те, кого я не успела вспомнить.

- В связи с увеличением популярности отечественных дизайнеров возрос ли интерес к Ukrainian Fashion Week со стороны западных СМИ?

- Такая тенденция действительно есть. Когда мы приглашаем журналистов из известных мировых медиа-ресурсов, они больше о нас узнают, пишут об украинских дизайнерах и отслеживают байеров, покупающих их коллекции. За счет этого растут продажи, вещи отечественных дизайнеров пользуются все большей популярностью среди селебритис, а журналисты вновь звонят нам, чтобы взять интервью или попасть на показ и увидеть что-то новое.

Кроме того, когда мы сами приглашаем иностранных гостей, то просим их не ограничиваться анализом только коллекций, которые они увидят на подиумах. Мы много им показываем, чтобы они рассказывали еще и о Киеве, и Украине в целом. Мы против того, чтобы нас называли "вторым Берлином". Мы – это Киев. Единственный и неповторимый.

И когда-то фэшн-редактор британского GQ сказал мне перед отъездом: "Спасибо, что вы меня пригласили, теперь я понял, в каком контексте живут ваши дизайнеры и где рождается эта мода".

- В свое время на UFW приглашали известных мировых дизайнеров. У нас были Стефан Роллан, Антонио Берарди, Эли Сааб. Планируете ли вы продолжать такое сотрудничество?

- Когда я выбирала этих людей, очень хотелось пригласить дизайнеров, работающих в отрасли, отсутствующей в Украине – я говорю про кутюр. Привести к нам именно настоящих кутюрье и продемонстрировать в Киеве коллекции, которые только что видел Париж, было определенным вызовом. Конечно, в этом был частично просветительский момент, частично момент хвастовства, поскольку весь мир следит за перемещением таких людей. А их приезд означает, что мы можем устроить все на высшем уровне – предоставить локации, освещение, моделей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Где купить самую красивую вышиванку

Да, в свое время это все было новым, интересным и крайне важным для нас. Но сейчас я уже не чувствую в этом потребности. За последние 6-8 лет ситуация несколько изменилась, и теперь мы смело можем сказать, что Украина уже сама диктует моду.

- А насколько важную роль в популяризации одежды украинских дизайнеров в самом начале играли наши же представители шоу-бизнеса? Они сами выбирали эту одежду? Или, быть может, дизайнерам приходилось дарить им свои платья и костюмы, чтобы те хоть где-то их надели?

- О, наши звезды как раз и были теми первыми популяризаторами украинской одежды. Они всегда сидели в первых рядах на показах молодых дизайнеров, потому что именно там можно было найти что-то немного "сумасшедшее" и то, что отличит их от других. Например, Алексей Залевский рос вместе с Ириной Билык или Андреем Скрябиным, а с ними были художники и композиторы, которые поддерживали друг друга. Звезды носили их одежду, а дизайнеры стремились создать что-то интересное, чтобы запомнилось в клипах или телевизионных программах – это была такая взаимная поддержка. И все они заложили основы той культурной среды, которую мы имеем сегодня.

Того же Залевского в свое время пригласили быть стилистом международного телепроекта "Кто против блондинок". Он предложил одевать всех участниц в одежду одного цвета, и пошил для них множество разнообразных костюмов. И результат получился настолько эффектным и интересным, что именно украинский формат этого шоу был признан лучшим.

Пожалуй, доля принуждения проявлялась лишь со стороны журналистов, которые, общаясь с тогдашними политиками, интересовались, а почему это они появились в костюме итальянского дизайнера, если у нас есть не менее замечательный Серж Смолин?

Ирина Данилевская Фото: Данил Павлов

- В вашем личном гардеробе больше одежды от украинских или мировых дизайнеров?

- Мне незачем покупать не украинское, потому что наши делают все. И среди всего этого разнообразия я могу выбрать одежду как на каждый день, так и на торжественные события. Пижама, белье, туфли и пальто – это все есть у нас. И я с удовольствием все это ношу. Поэтому одежды иностранных дизайнеров у меня очень-очень мало.

- Как вы подбираете одежду во время UFW? Отличаются ли эти платья от тех, что вы надеваете на другие важные приемы или встречи?

- На самом деле последние сезоны я уже не так тщательно подхожу к выбору одежды на UFW, хотя когда-то мои образы были достаточно впечатляющими, да. Однако есть один очень важный момент, распространенный во всем мире – когда тебя пригласили на показ дизайнера, а ты являешься его клиентом, ты должен проявить уважение и надеть именно его платье. Поэтому у меня почти на всю неделю расписаны наряды. В течение дня, хотя у меня и есть собственная комната в "Мыстецком Арсенале", я обычно не успеваю переодеваться. Однако если на вечер запланирован показ дизайнера и я его клиент – я буду в его платье и даже специально сфотографируюсь в нем для фешн-изданий.

- А какую одежду вы предпочитаете в повседневной жизни? Какой стиль ваш любимый?

- Обычно мне нравится классика. Хотя иногда по тому, как я одета, можно понять, насколько близко тот или иной важный проект – если я начинаю надевать кроссовки, джинсы и футболки, это означает, что все силы, эмоции и энергия мобилизированы только на одно – на подготовку проекта (смеется).

- Как проходит ваш день с началом UFW? Вы спокойно сидите и пьете кофе, потому что все налажено и можно расслабиться, или бегаете бесконечными залами "Мыстецкого Арсенала", поскольку все нужно контролировать?

- В эти дни я всегда нахожусь на территории "Мыстецкого Арсенала". И там же стараюсь назначать встречи с гостями или интервью для прессы. В организационных процессах, например, репетициях или подготовке инсталляций я не участвую, но мне очень приятно находиться вместе со всеми. Арсенал становится для нас настолько родным, что мы переезжаем туда вместе со всеми компьютерами и другой техникой, туда отправляется мой гардероб.

Кроме кофров с одеждой обычно я везу еще и чемоданы – а в них обувь. Поскольку гораздо удобнее сложить ее туда, чем тащить за собой десятки коробок. И все всегда из-за этого смеются, что я еду на Неделю Моды, как в командировку.

- А как вы восстанавливаете силы после окончания Недели Моды? Существуют ли какие-то особые ритуалы?

- Я настолько люблю свое дело, что практически не нуждаюсь ни в каком отдыхе от него. Но иногда бывают такие дни, и я их очень ценю, когда нет необходимости ехать в офис. Тогда я остаюсь дома и целый день провожу в постели, где только ем фрукты и читаю. Я таким образом даю возможность отдохнуть ногам, которые обычно устают больше всего.

- Ваш муж Владимир Нечипорук является генеральным продюсером UFW. Когда-то с вами работала дочь. Не трудно ли работать с родственниками?

- Да, в конце 90-х были времена, когда вместе работала почти вся семья, даже моя дочь и старший брат. Сейчас в нашей команде есть только племянник моего мужа, он технический директор, а на сам UFW еще обычно присоединяется моя племянница, которая существенно помогает в организационных процессах. Вот и все. И я очень рада тому, что у нас с мужем есть общее дело. Поскольку даже не знаю, как могла бы объяснить человеку, не знакомому со спецификой моей работы, почему я после дня в офисе надела высокие каблуки и отправилась на вечеринку, а по возвращении упала на кровать и заявила, что ужин готовить не буду, поскольку очень устала.

Часть команды Ukrainian Fashion Week Фото: Данил Павлов

А еще среди приоритетов нашей команды всегда были этические принципы – о чем никогда не говорить и не писать, что всегда поддерживать. И вот это все гораздо легче сформулировать и воплотить в жизнь с человеком, который живет вместе с тобой, с которым у тебя общие мысли, общие ценности. Мы – женщины и мужчины – потому и живем вместе, потому что у нас одинаковые взгляды и приоритеты. А если нет – то расстаемся.

- Дайте что-то вроде прогноза на будущее для одежды отечественного производства. Не так давно в столице состоялось открытие магазина всемирно известного бренда H&M. И накануне было немало обсуждений, выдержит ли украинский масс-маркет конкуренцию, поскольку одежда шведов будет стоить гораздо дешевле, а ее качество не отличается от нашего.

- Мне кажется, люди жалуются на качество нашего масс-маркета из-за того, что имеют к нему более жесткие требования, чем к иностранному. Если же говорить о фэшн, там вообще ошибка имеет очень высокую цену. Поскольку если где-то в Лондоне продаются три твоих пиджака, один из которых вернут, потому что он окажется некачественным, то фактически 30% твоей работы, репутации и надежности сойдут на нет – это существенные потери. Поэтому дизайнеры следят за тем, что и как шьют. Вообще, владельцы магазинов или байеры за рубежом всегда обращают внимание клиентов именно на качество украинской одежды, поскольку наши дизайнеры все делают идеально, даже швы обрабатывают более чем аккуратно, что не присуще большинству иностранных брендов.

Я обожаю историю, когда Лилия Литковская была приглашена на нашу церемонию вручения премии Best fashion awards. И где-то под конец вечера поняла, что у нее нет никакого другого платья, чтобы переодеться. Тогда просто надела наизнанку то, что было на ней, и все с восторгом спрашивали, а что же это за платье такое новое. А я когда-то именно так, на спор, целый день носила платье Лилии Пустовит.

Если говорить об H&M – не забывайте, что нас 42 миллиона. Мне кажется, что нашим производителям нечего бояться. Кто-то потратит свои 500 гривен на украинское из патриотических соображений, чтобы деньги остались в стране. Кому-то будет приятно иметь вещь, изготовленную в 100, а не в 100 тыс. экземпляров, ведь в нее было вложено чуть больше любви и души. Кто-то отдаст предпочтение необычному дизайну, поскольку понятно, что крупные корпорации должны быть более унифицированными, чтобы понравиться в каждой стране. Тогда как у отечественных дизайнеров таких ограничений нет, зато есть понимание того, что хочет видеть наш покупатель.

Поэтому я уверена, что все у нас будет хорошо. Стоит лишь помнить о сознательном потреблении. И я не имею в виду покупать только наше, и не покупать чье-то. А просто немного больше думать еще до того, как подойти к кассе. И вообще чаще задумываться, действительно ли для жизни необходимо столько одежды, стоит ли покупать такое количество продуктов в супермаркете или просто отсортировать мусор еще до того, как бросить его в мусорный бак.

- В конце нашего разговора мы проведем небольшой блиц-опрос, в ходе которого вы ответите на 10 простых вопросов, которые будут очень интересны нашим читателям:

- Ваше главное качество?

- Эмпатия.

- Ваш главный недостаток?

- Я нетерпеливая (улыбается).

- Если не собой, кем бы вы хотели быть?

- Волонтером в зоопарке.

- Где бы вам хотелось жить?

- В Украине.

- Ваша любимая книга?

- "Идиот" Достоевского и "Полианна" Элеонор Портер.

- Ваш любимый книжный герой?

- Та самая девочка Полианна, упомянутая выше.

- Кто ваши герои в реальной жизни?

Это люди с инвалидностью. Для меня они – реальные герои. И так случилось, что в нашей стране им требуется еще больше сил, мужества и терпения, чем тем, кто оказался в такой же ситуации, но проживает где-то за границей.

- Ваше любимое блюдо?

- Курица в кисло-сладком соусе.

- Чем вы любите заниматься?

- Читать.

- Способность или сила, которую вам хотелось бы иметь?

- Я бы хотела уметь телепортироваться.