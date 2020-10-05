Испортили вещь в химчистке. Как потребовать компенсацию?

Не стоит срезать ярлыки на одежде – они помогают качественнее ухаживать за вещами

Не всегда вещи из химчистки выглядят чистыми и выглаженными, иногда можно попасть на недобросовестное обслуживание и получить свои вещи с пятнами, потертостями и сломанными пуговицами. Почему не стоит с этим мириться и как правильно требовать компенсацию – читайте далее в материале.

Сюжет Василия Богайчика и Сергея Артеменко Видео: Сегодня

Артем работает ведущим на свадьбах, поэтому хороший костюм для него часть имиджа. На днях он отдал почистить вещи в элитную химчистку, а взамен получил скомканный пиджак. Костюм стоит не дешево, ведь сшитый из качественной ткани. Но после химчистки этот наряд уже непрезентабельный.

Ссориться с химчисткой Артем не захотел – пожалел времени и нервов. Впрочем мог бы доказать свою правоту, если бы у него была квитанцию, где указан вид, состояние и комплектность вещей , заверяет главный специалист отдела контроля в сфере работ и услуг Государственной потребительской службы Украины Носкова Елена.

В документах из химчистки должно быть указано: в каком состоянии ваша вещь, процент износа вещей, дефекты.

Как уменьшить вероятность того, что вашу вещь испортят в химчистке

Технолог химчистки Инна Алешина советует не срезать ярлыки на одежде. На них производитель указывает важную информацию, без которой непонятно, что можно делать с костюмом или пальто. На ярлыках указано информацию о составе материала и что с ним можно делать: сушить, стирать, отжимать или гладить.

Что делать, если вашу вещь испортили в химчистке

Требуйте у работника химчистки устранить дефекты или компенсировать деньгами. Если он откажется, пишите претензию с прикрепленной фотографией и чеком. Одну копию присылайте администрации химчистки, другую – в Государственную потребительскую службу Украины.

Ранее мы выяснили все про индивидуальный пошив через интернет: как это работает и сколько стоит.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться