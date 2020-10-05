Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Испортили вещь в химчистке. Как потребовать компенсацию?

5 октября, 13:12

Не стоит срезать ярлыки на одежде – они помогают качественнее ухаживать за вещами

Не всегда вещи из химчистки выглядят чистыми и выглаженными, иногда можно попасть на недобросовестное обслуживание и получить свои вещи с пятнами, потертостями и сломанными пуговицами. Почему не стоит с этим мириться и как правильно требовать компенсацию – читайте далее в материале.

Сюжет Василия Богайчика и Сергея Артеменко
Видео: Сегодня

Артем работает ведущим на свадьбах, поэтому хороший костюм для него часть имиджа. На днях он отдал почистить вещи в элитную химчистку, а взамен получил скомканный пиджак. Костюм стоит не дешево, ведь сшитый из качественной ткани. Но после химчистки этот наряд уже непрезентабельный.

Ссориться с химчисткой Артем не захотел – пожалел времени и нервов. Впрочем мог бы доказать свою правоту, если бы у него была квитанцию, где указан вид, состояние и комплектность вещей , заверяет главный специалист отдела контроля в сфере работ и услуг Государственной потребительской службы Украины Носкова Елена.

В документах из химчистки должно быть указано: в каком состоянии ваша вещь, процент износа вещей, дефекты.

Как уменьшить вероятность того, что вашу вещь испортят в химчистке

Технолог химчистки Инна Алешина советует не срезать ярлыки на одежде. На них производитель указывает важную информацию, без которой непонятно, что можно делать с костюмом или пальто. На ярлыках указано информацию о составе материала и что с ним можно делать: сушить, стирать, отжимать или гладить.

Читайте также:
В Украине дорожает химчистка: как сэкономить на уходе за обувью

Что делать, если вашу вещь испортили в химчистке

Требуйте у работника химчистки устранить дефекты или компенсировать деньгами. Если он откажется, пишите претензию с прикрепленной фотографией и чеком. Одну копию присылайте администрации химчистки, другую – в Государственную потребительскую службу Украины.

Ранее мы выяснили все про индивидуальный пошив через интернет: как это работает и сколько стоит.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Индивидуальный пошив через интернет: как это работает и сколько стоит Что купить у локальных брендов, чтобы создать стильный осенний образ Винтажные платья и пальто: H&M представил осеннюю коллекцию из переработанных материалов Самые модные принты этой осени в коллекциях украинских и зарубежных дизайнеров
права одежда химчистка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть

Популярные статьи

Вчера, 17:26Fun

10 неловких случаев, когда не стоило нажимать кнопку "Отправить сообщение" (фото)

Вчера, 11:16Events

Именины в октябре-2020: у кого и когда отмечается день ангела

Вчера, 09:51Шоу-бизнес

По стопам Гарри и Меган: принцесса Евгения откажется от королевского титула для своего ребенка

Вчера, 09:01Food

Пьем кофе правильно. Как сделать так, чтобы бодрящий напиток принес пользу

Вчера, 05:50Психология

Гороскоп на сегодня 6 октября: Овнам нельзя переутомляться, а Тельцам важно держать эмоции под контролем

5 октябряШоу-бизнес

Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс обручился со своим бойфрендом

5 октябряEvents

Международный день врача: поздравления с праздником

5 октябряШоу-бизнес

Светлана Лобода отрезала локоны и показала свой новый имидж: фото

5 октябряШоу-бизнес

"Мне ничего не угрожает": Оля Полякова прокомментировала скандальный концерт в Харькове

5 октябряШоу-бизнес

Владимир Остапчук и его невеста попали в очередной скандал

5 октябряEvents

С Днем учителя: лучшие поздравления коллегам в прозе и стихах

5 октябряFun

В Египте нашли 59 древних саркофагов. Один из них удалось открыть (видео)

5 октябряШоу-бизнес

Страдала два года: Надежда Мейхер призналась, что помогло ей выйти из тяжелой депрессии

5 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 5 октября: Водолею нужно отрегулировать режим дня, а Рыбам – позаботиться о здоровье

5 октябряШоу-бизнес

Дисквалификация Винника и слезы Цыбульской: как прошел шестой выпуск "Танців з зірками-2020"

5 октябряШоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в шестом эфире

Новости партнеров

Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
"Папина дочка" и 46-летний Авербух рассказали о своей любви
"Папина дочка" и 46-летний Авербух рассказали о своей любви
Провал сына больно ударил по Рудковской
Провал сына больно ударил по Рудковской
Тина Кароль полностью обнажилась на камеру
Тина Кароль полностью обнажилась на камеру
Игорь Николаев сделал неожиданное заявление
Игорь Николаев сделал неожиданное заявление
Тина Кароль произвела фурор на «Танцях з зірками»
Тина Кароль произвела фурор на «Танцях з зірками»
Как выглядели первые мужья Лободы, Бузовой, Брежневой и других
Как выглядели первые мужья Лободы, Бузовой, Брежневой и других
Астрологи назвали самые крепкие пары по знакам Зодиака
Астрологи назвали самые крепкие пары по знакам Зодиака

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять