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Источник позитива: Елизавета II в наряде цвета фуксия посетила турнир по поло могучих

Ее Величество ошеломила ярким выходом в свет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Елизавета II
Елизавета II
Фото: AFP

Британская королева Елизавета II в который раз порадовала публику своим ярким выходом в свет. Для финала турнира по поло в Виндзорском парке 93-летняя королева по традиции выбрала красочный образ.

Смотрите видео, как Елизавета II принимала президентскую чету в Букингемском дворце:


Одна из самых могучих монархов Великобритании сделала ставку на классическом ансамбле цвета фуксии – однобортном пальто и шляпке в тон наряду, декорированной цветами.

Британская королева Елизавета II
Британская королева Елизавета II
Фото: Getty Images

Ранее Ее Величество Елизавета II рассказывала, что носить дамский головной убор – одна из традиций королевской семьи. 

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Ее красочный и нежный аутфит дополняло платье-миди в цветочный принт, белоснежные перчатки и ее любимые черные туфли с сумкой. Разумеется, главным атрибутом образа стали любимые жемчужные серьги Ее Величества и бриллиантовая брошка. Королева в этот день радостно улыбалась и была в хорошем расположении духа. 

Напомним, что специально к 66-летию со дня коронации британской королевы мы сделали подборку редких снимков, на которых запечатлена молодая Елизавета II.

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