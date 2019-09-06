Итоги Ukrainian Fashion Week 2020: ТОП-7 показов, которые стоит увидеть

Смотрите подборку ТОП-7 лучших показов Недели моды в Киеве

Ukrainian Fashion Week 2020 Фото: vogue.ua

4 сентября завершилось громкое событие в мире моды – Ukrainian Fashion Week сезона весна-лето 2020. В стенах киевского "Мыстецкого Арсенала" свои коллекции презентовали ведущие дизайнеры Украины – Артем Климчук, FROLOV, Кристина Бобкова, Gasanova, Лилия Пустовит, ROUSSIN by Sofia Rousinovich и многие другие.

О минувшем сезоне Ukrainian Fashion Week смотрите в сюжете:

Среди приглашенных гостей было много звезд, которые удивляли присутствующих своими яркими и стильными луками, а именно – Ольга Фреймут, Екатерина Кухар, Алина Паш, Катя Осадчая и Анатолий Анатолич, Полина Логунова. Событие отгремело и по итогам показов главные модники страны еще долго будут обсуждать сформировавшиеся тренды осени 2019. Сегодня.Lifestyle также предлагают посмотреть, какие коллекции Недели моды стали топовыми и, возможно, окажутся главными законодателями моды нового сезона 2020.

Однозначно, нельзя пройти стороной мимо коллекции Лилии Пустовит, созданной в коллаборации с крупнейшей обувной сетью Intertop, которой в этом году исполнилось 25 лет. Такую серьезную дату в компании решили отпраздновать масштабно – выпуском совместной коллекции одежды. Симбиоз спортивной одежды и легких фактур ткани – просто, стильно и удобно. Согласитесь, что это лучшее решение для городских жителей. Цветовая гамма была выбрана в достаточно спокойных тонах с яркими элементами в виде ярко-оранжевых и фиолетовых красок.

Poustovit x Intertop весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Poustovit x Intertop весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Poustovit x Intertop весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Poustovit x Intertop весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Poustovit x Intertop весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Poustovit x Intertop весна-лето 2020 Фото: vogue.ua 1/6

Бренд Bobkova сумел удивить зрителей fashion-новинками и представил переосмысленную концепцию одежды. В самой коллекции дизайнер трансформирует классические мужские вещи для повседневного женского гардероба. Так в коллекцию вошли брючные костюмы с пиджаками с объёмными плечами, оверсайз-сорочки и широкие брюки с конструкцией регулируемого пояса. Но самым главным акцентом коллекции стали аксессуары из деревянных бусин-бочонков.

Bobkova весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Bobkova весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Bobkova весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Bobkova весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Bobkova весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Bobkova весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Bobkova весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Bobkova весна-лето 2020 Фото: vogue.ua 1/8

Яркая весенне-летняя коллекция от Dafna May точно не сможет оставить вас равнодушной. И, несмотря на то, что наступил холодный осенний период, пляжную моду никто не отменял. Главная идея коллекции – одежда, которая будет уместна в режиме нон-стоп. Она поделена на тематические блоки, поэтому здесь можно присмотреть для себя и повседневные образы, и вечерние наряды.

Dafna May весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Dafna May весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Dafna May весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Dafna May весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Dafna May весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Dafna May весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Dafna May весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Dafna May весна-лето 2020 Фото: vogue.ua 1/8

Популярный украинский дизайнер Артем Климчук посвятил свежую коллекцию рейв-движению, совместив романтичную вышивку с фактурными тканями, чувственными образами и обилием черного цвета.

Ukrainian Fashion Week: ARTEMKLIMCHUK Ukrainian Fashion Week: ARTEMKLIMCHUK Ukrainian Fashion Week: ARTEMKLIMCHUK Ukrainian Fashion Week: ARTEMKLIMCHUK Ukrainian Fashion Week: ARTEMKLIMCHUK Ukrainian Fashion Week: ARTEMKLIMCHUK Ukrainian Fashion Week: ARTEMKLIMCHUK 1/7

Коллекцию FROLOV гости украинской Недели моды встречали под звуки симфонического оркестра. Модели прошлись по подиуму в нежных корсетах, полупрозрачных платьях и дерзких мини, огромных жакетах и в соблазнительном белье.

Ukrainian Fashion Week: FROLOV Ukrainian Fashion Week: FROLOV Ukrainian Fashion Week: FROLOV Ukrainian Fashion Week: FROLOV Ukrainian Fashion Week: FROLOV Ukrainian Fashion Week: FROLOV Ukrainian Fashion Week: FROLOV Ukrainian Fashion Week: FROLOV 1/8

Еще один бренд, представленный в первый день UFW - A.M.G. Коллекция весна-лето – 2020 состоит из кожаных брючных костюмов, удлиненных блуз и платьев в ярких цветах.

Ukrainian Fashion Week: A.M.G. Ukrainian Fashion Week: A.M.G. Ukrainian Fashion Week: A.M.G. Ukrainian Fashion Week: A.M.G. Ukrainian Fashion Week: A.M.G. Ukrainian Fashion Week: A.M.G. Ukrainian Fashion Week: A.M.G. Ukrainian Fashion Week: A.M.G. Ukrainian Fashion Week: A.M.G. 1/9

И разумеется, один из самых ожидаемых показов стала презентация коллекции GASANOVA. Новая коллекция бренда состояла из четырех блоков, в каждом из которых – по семь образов, повторяющихся в шелке, шерсти, дениме и кристальной ткани,которая принесла Gasanova популярность среди голливудских звезд.

GASANOVA весна-лето 2020 Фото: vogue.ua GASANOVA весна-лето 2020 Фото: vogue.ua GASANOVA весна-лето 2020 Фото: vogue.ua GASANOVA весна-лето 2020 Фото: vogue.ua GASANOVA весна-лето 2020 Фото: vogue.ua GASANOVA весна-лето 2020 Фото: vogue.ua 1/6

По материалам Vogue.

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