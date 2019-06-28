Ивана Купала-2019: как сплести венок из живых цветов и травы

Традиционно венок на голову плетут из травы Иван-да-Марья

Венок-оберег на Ивана Купала Фото: Pixabay

В Украине близится романтический и в то же время мистический праздник – Ивана Купала. Этот славянский праздник богатый обрядами и традициями. Пожалуй, самым популярным является сбор трав для плетения венка и спускания его в воду в ночь на Ивана Купала.

Смотрите видео о приметах, традициях и обрядах на Ивана Купала:

Чтобы пустить венок и таким образом погадать на суженого-ряженого, необходимо позаботиться о том, чтобы сплести такой атрибут праздника своими руками из живых цветов. На Ивана Купала традиционно плели венок из травы Иван-да-Марья, богородицкой травы, медвежьего уха и лопуха. В наше время веночки больше плетут для приобщения к летней красоте праздника, не соблюдая состава трав. Конечно, венок на Ивана Купала можно купить, но лучше сделать своими руками.

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Как сплести венок своими руками?

Чтобы сплести венок на Ивана Купала, вам понадобятся свежие цветы с длинными и гибкими стеблями. Это могут быть ромашки, одуванчики, васильки или клевер. Не стоит обрывать листья – они придадут венку объем. Очень красиво в венке смотрятся ягоды.

Складываем вместе два стебля цветка или соединяем в пучок несколько самых крупных цветков. Берем следующий цветок, обматываем вокруг первых его стебель. Каждый следующий цветок вплетаем плотнее, ближе к предыдущим. Продолжаем добавлять цветы и ягоды, пока венок не подойдет по обхвату головы.

Венок на Ивана Купала своими руками из цветов и трав Фото: Pinterest Венок на Ивана Купала своими руками из цветов и трав Фото: Pinterest Венок на Ивана Купала своими руками из цветов и трав Фото: Pinterest Венок на Ивана Купала своими руками из цветов и трав Фото: Pinterest Венок на Ивана Купала своими руками из цветов и трав Фото: Pinterest Венок на Ивана Купала своими руками из цветов и трав Фото: Pinterest 1/6

Соединяем концы венка вместе. Вплетаем все окончания стеблей в основание венка. Можно связать место соединения травой или корой дерева.

Смотрите видео пошаговой инструкции, как сплести венок-оберег из трав на Ивана Купала:

Во время празднования Ивана Купала, девушки опускали венки в воду и смотрели что с ним будет: если он потонет — девушка не выйдет замуж в этом году; если отплыл от берега — жених ходит совсем близко.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие будут выходные дни и праздники в июле 2019 года в Украине.

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