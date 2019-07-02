Ивана Купала 2019: идеи оригинальных причесок к празднику

Красивые прически для летнего праздника

Прически на Ивана Купала 2019 Фото: Pinterest

В Украине вскоре отмечается мистический праздник Ивана Купала. С давних времен наши предки плели венки из живых цветов и травы. Но, если у вас нет такой возможности, а сделать что-нибудь интересное к празднику хочется – предлагаем подборку интересных причесок в духе Ивана Купала.

Более подробно о традициях и приметах на Ивана Купала смотрите в нашем видео:

Сделать красивую прическу можно и без венка, но с использованием других интересных аксессуаров. Например, заколок, ленточек или даже обручей. Все, что есть дома под руками, может только украсить праздничную прическу.

Прически на Ивана Купала с аксессуарами

Оригинальные прически на Ивана Купала 2019 с аксессуарами Фото: Pinterest Оригинальные прически на Ивана Купала 2019 с аксессуарами Фото: Pinterest Оригинальные прически на Ивана Купала 2019 с аксессуарами Фото: Pinterest Оригинальные прически на Ивана Купала 2019 с аксессуарами Фото: Pinterest Оригинальные прически на Ивана Купала 2019 с аксессуарами Фото: Pinterest Оригинальные прически на Ивана Купала 2019 с аксессуарами Фото: Pinterest Оригинальные прически на Ивана Купала 2019 с аксессуарами Фото: Pinterest Оригинальные прически на Ивана Купала 2019 с аксессуарами Фото: Pinterest Оригинальные прически на Ивана Купала 2019 с аксессуарами Фото: Pinterest 1/9

Не умеете плести косички – это не страшно. Вплести ленточку или украсить голову любым другим аксессуаром можно, сделав простую укладку.

Также можно сделать оригинальные плетения – разные виды косичек, украсив волосы цветами или атласными лентами. Особенно актуально для маленьких девочек.

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Простые прически на Ивана Купала: легкие кудри и косички

Сейчас в моде натуральность и все, что выглядит просто – максимально актуально. Не нужно просыпаться утром на два часа раньше, чтобы накрутить волосы, можно получить эффект легких волн с помощью косичек, которые заплетают на ночь из влажных волос. На утро вы получите легкий эффект кудрей. Такую прическу можно украсить заколкой с цветочком или жемчугом.

Простые прически к празднику Ивана Купала 2019 Фото: Pinterest Простые прически к празднику Ивана Купала 2019 Фото: Pinterest Простые прически к празднику Ивана Купала 2019 Фото: Pinterest Простые прически к празднику Ивана Купала 2019 Фото: Pinterest Простые прически к празднику Ивана Купала 2019 Фото: Pinterest Простые прически к празднику Ивана Купала 2019 Фото: Pinterest 1/6

Высокие прически также имеют место быть на Ивана Купала. Высокий хвост или собранные высоко в пучок волосы смотрятся максимально натурально и в летний жаркий день особенно актуально.

Также предлагаем подборку простых причесок с ленточками.

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