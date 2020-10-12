Иванка Трамп очаровала белым платьем в полоску с объемными рукавами

Советница президента США провела официальную встречу в Аризоне

Иванка Трамп на днях посетила Аризону. Для официальной встречи советница президента США выбрала белое миди-платье с очаровательными рукавами.

38-летняя Иванка встретилась с избирателями в Фениксе. По этому случаю дочь Трампа надела осеннее платье миди в тонкую черную полоску и с длинными рукавами. Свой look она дополнила толстым черным кожаным поясом на талии.

Иванка Трамп Фото: instagram.com/ivankatrump

Она также выбрала черные замшевые туфли на высоком каблуке и черную защитную маску. Несколько фото с поездки Иванки Трамп опубликованы в ее официальном Instagram-аккаунте.

Иванка Трамп Фото: instagram.com/ivankatrump

К слову, недавно Иванка Трамп надела бежевое пальто за 1295 долларов, и это топ-look на осень.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться