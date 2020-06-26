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Иванка Трамп показала, как носить самое трендовое платье этого лета

Сегодня, 14:16

Дочь американского президента появилась на брифинге в актуальном белом наряде

Дочь американского президента Иванка Трамп, которую высмеяли из-за старомодной прически, в очередной раз продемонстрировала свой элегантный и запоминающийся стиль. Накануне она выступила на брифинге в Белом доме, надев актуальный этим летом наряд, который уже обсуждают в Сети.

В резиденции Дональда Трампа состоялся ежегодный отчет политиков, касающийся торговли людьми. Иванка выступила с речью, видео которой опубликовала на своей странице в Instagram. Там же были размещены и пара фотографий с мероприятия.

Иванка Трамп
Иванка Трамп
Фото: instagram.com/ivankatrump

Для выхода дочь Трампа выбрала белое платье миди длины, с длинными рукавами и цветочным принтом. Ее образ дополнили босоножки на высоких каблуках и ровные волосы.

Иванка Трамп
Иванка Трамп
Фото: instagram.com/ivankatrump

Отметим, что 38-летняя Иванка Трамп неофициально носит статус иконы стиля. Каждый ее выход в свет сопровождается изумительными нарядами, будь то голубой брючный костюм, либо total white лук.

Ранее Иванка Трамп продемонстрировала желтый костюм в сочетании с алыми туфлями. А сайт Сегодня.Lifestyle также писал как носить и с чем сочетать льняные вещи этим летом.

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