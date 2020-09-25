Иванка Трамп показала осенний look в бежевом пальто с красными акцентами

Еще один образ, который нам хочется повторить

Образы Иванки Трамп обретают все более осеннюю цветовую гамму. На этот раз советница президента США появилась на публике в актуальном пальто кремового оттенка. Модница посетила производство в Висконсине и встретилась с работниками компании Midwest Manufacturing.

На смену элегантным платьям Иванки пришла не менее стильная верхняя одежда. Лаконичное пальто с поясом и красными деталями Трамп сочетала с красными брюками и бежевым гольфом. Образ завершили туфли в тон пальто.

Иванка Трамп Фото: instagram.com/ivankatrump

Ни один аутфит Иванки Трамп во время пандемии коронавируса не обходится без защитной маски. Дочь главы США выбрала маску с леопардовым принтом, которая отлично смотрелась с ее нарядом в целом.

Образ Иванки Трамп Фото: instagram.com/ivankatrump

Напомним, что недавно Иванка Трамп в нежном аутфите испекла кубинский хлеб. Мы также обсуждали официальный look Маши Ефросининой на встрече с президентом Украины.

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