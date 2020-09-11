Иванка Трамп показала стильный look в синем платье и маске с принтом

Иванка побывала на рынке фермеров в Северной Каролине

Иванка Трамп в очередной раз продемонстрировала элегантный образ. В приталенном синем платье с ремнем дочь президента США посетила фермерский рынок в Северной Каролине, показав, что даже во время пандемии можно выглядеть безупречно. Конечно, бизнесвумен не забыла о защитной маске.

Во время своих рабочих встреч 38-летняя Иванка часто общается с самыми разными людьми и выступает перед публикой. Для таких событий она всегда подбирает стильные и сдержанные наряды.

На этот раз Иванка надела приталенное синее платье в рубчик ниже колен, которое дополнила светлым поясом, туфлями-лодочками на каблуке, и сумочкой с широким ремешком.

Иванка Трамп Фото: instagram.com/ivankatrump

На снимках, опубликованных на Instagram-странице Трамп, можно увидеть, что она также надела стильную маску с цветочным принтом, в тон платью. Таким образом, ее аутфит вышел гармоничным.

Иванка Трамп Фото: instagram.com/ivankatrump

Иванка дополнила свой образ крупными серьгами-кольцами, а на лице сделала макияж в естественных тонах, с акцентом на глазах.

Ранее Иванка Трамп очаровала стильным летним нарядом.

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