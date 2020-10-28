Новый выход Иванки Трамп в платье Alexis за 500 долларов: фото

Трамп встретилась с избирателями в Майами и Сарасоте

Дочь действующего президента США Дональда Трампа Иванка Трамп продолжает участвовать в предвыборной кампании отца и ездит по Америке на встречи с избирателями. Недавно Иванка посетила Майами и Сарасоту.

Для мероприятия Трамп облачилась в элегантное белоснежное платье длины миди от бренда Alexis.

Иванка Трамп Фото: instagram.com/ivankatrump

Стоимость наряда – примерно 500 долларов, но в Сети его можно приобрести по большой скидке. Примечательно, что Alexis – молодой бренд, который как раз был основан в Майами, куда и приезжала Иванка.

Скриншот: modaoperandi.com

Свой образ Трамп дополнила бежевыми босоножками на каблуке. Иванка выпрямила волосы и сделала легкий макияж. Образ получился довольно минималистичным – девушка не стала дополнять его аксессуарами.

Иванка Трамп Фото: instagram.com/ivankatrump

Иванка поделилась этими фото в своем Instagram, где в комментариях под ними поклонники засыпали ее комплиментами – каждый образ Трамп им кажется очень элегантным и хорошо продуманным. И мы не можем не согласиться!

Недавно Иванка Трамп показала актуальное осеннее пальто в стиле 50-х. Ранее мы рассматривали, как собрать такой же деловой образ, как у Иванки Трамп.

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