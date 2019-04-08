Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Из хулиганки в прекрасного лебедя: Кара Делевинь примеряла нежно-розовое платье

Голливудская бунтарка появилась в образе милой леди

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:33
Кара Делевинь
Кара Делевинь
Фото: instagram.com/caradelevingne

Скандальная голливудская модель и актриса Кара Делевинь недавно стала амбассадором новых помад Dior Addict Stellar Shine и появилась на презентации этих же beauty-новинок в романтическом look.

Читайте также
Кара Делевинь рассказала об интиме с женщинами и мужчинами

Для очередного выхода в свет голливудская бунтарка выбрала довольно женственный наряд, что совсем не соответствует реальному образу Кары. Перед камерами фотографов 26-летняя модель позировала в бледно-розовом платье с кружевным корсетом, который выгодно подчеркивал бюст звезды, и пышной юбкой из фатина. 

Кара Делевинь в романтическом образе – нежно-розовом платье с корсетом и декольте
Кара Делевинь в романтическом образе – нежно-розовом платье с корсетом и декольте
Фото: Getty Images

Наряд именно такого оттенка Кара Делевинь выбрала не просто так – в каждой помаде из новой коллекции есть розовый пигмент. Светский выход красотки был дополнен бежевыми туфлями-лодочками и нюдовым макияжем – белыми стрелками на глазах и нейтральной помадой. 

Модель, которая часто отдает предпочтение street style и обычно появляется на публике в образе хулиганки, недавно также удивила женственным нарядом - знаменитость надела нежно-розовое плиссированное платье с откровенным декольте от модного дома Dior.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Провокация: бренд Balmain снял Кару Делевинь обнаженной Дерзкая девчонка: Кара Делевинь подчеркнула свою бисексуальность фраком Кара Делевинь примерила белье из новой коллекции Puma Каре Делевинь - 26: самые сексуальные и эпатажные образы модели
платье мода стиль наряд Dior кара делевинь
Реклама

Новости партнеров

В США спасли кота-оборотня. Эту породу зафиксировали 9 лет назад
В США спасли кота-оборотня. Эту породу зафиксировали 9 лет назад
Бывший муж Удовиченко рассказал, что погубило их брак
Бывший муж Удовиченко рассказал, что погубило их брак
Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену
Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену
Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства
Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Популярные статьи

Вчера, 17:15Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Вчера, 17:06Fun

Благовещение: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 14:27Fun

Поздравления с Благовещением 2019: стихи и картинки

Вчера, 13:55Fun

Как отбелить зубы за одну минуту: видео

Вчера, 10:00Шоу-бизнес

Последнее видео Юлии Началовой всколыхнуло сеть

Вчера, 05:03Психология

Гороскоп на неделю: Водолеи – на пике популярности, а Тельцам нужно бороться с фобиями

6 апреляСобытия на ТК Украина

Благовещение 2019: обряды, приметы и поверья к празднику

6 апреляТехно

Как сделать Android модным: ТОП-5 красивых оболочек

6 апреляАфиша

Как выглядят герои "Мстителей" в реальной жизни и в гриме – забавное сравнение

6 апреляШоу-бизнес

СМИ: Меган Маркл и принц Гарри попали в очередной скандал

6 апреляТехно

Microsoft полностью переделает Windows 10 с майским обновлением

6 апреляТехно

Что случится с Землей в будущем: в космосе увидели пугающий ответ

5 апреляТехно

Прототип ЗАЗ Ланос 2020 засветился на фото

5 апреляШоу-бизнес

Известный украинский певец попал в серьезное ДТП: подробности

5 апреляПсихология

Новолуние 5 апреля 2019: что нельзя делать в этот день

5 апреляFun

Семья выгребла мусор из машины и разбогатела

Новости партнеров

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу
Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
Игорь Лифанов: «Не знаю, как выжил во время развода»
Игорь Лифанов: «Не знаю, как выжил во время развода»
Саша Савельева впервые стала мамой
Саша Савельева впервые стала мамой
Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров
Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Дэвид Аксельрод: откуда он появился и куда исчез певец Ткаченко
Дэвид Аксельрод: откуда он появился и куда исчез певец Ткаченко