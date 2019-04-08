Из хулиганки в прекрасного лебедя: Кара Делевинь примеряла нежно-розовое платье

Голливудская бунтарка появилась в образе милой леди

Кара Делевинь Фото: instagram.com/caradelevingne

Скандальная голливудская модель и актриса Кара Делевинь недавно стала амбассадором новых помад Dior Addict Stellar Shine и появилась на презентации этих же beauty-новинок в романтическом look.

Читайте также Кара Делевинь рассказала об интиме с женщинами и мужчинами

Для очередного выхода в свет голливудская бунтарка выбрала довольно женственный наряд, что совсем не соответствует реальному образу Кары. Перед камерами фотографов 26-летняя модель позировала в бледно-розовом платье с кружевным корсетом, который выгодно подчеркивал бюст звезды, и пышной юбкой из фатина.

Кара Делевинь в романтическом образе – нежно-розовом платье с корсетом и декольте Фото: Getty Images

Наряд именно такого оттенка Кара Делевинь выбрала не просто так – в каждой помаде из новой коллекции есть розовый пигмент. Светский выход красотки был дополнен бежевыми туфлями-лодочками и нюдовым макияжем – белыми стрелками на глазах и нейтральной помадой.

Модель, которая часто отдает предпочтение street style и обычно появляется на публике в образе хулиганки, недавно также удивила женственным нарядом - знаменитость надела нежно-розовое плиссированное платье с откровенным декольте от модного дома Dior.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram