Из осколков зеркала: Джей Ло пришла на церемонию "Оскар 2019" в серебристом платье Tom Ford

Певица предстала в роскошном элегантном образе

Дженнифер Лопес Фото: AFP

На красной дорожке церемонии вручения наград премии "Оскар-2019" появилась певица и актриса Дженнифер Лопес. 49-летняя артистка для торжественного мероприятия выбрала эффектный образ.

Дженнифер Лопес на "Оскаре 2019" Фото: AFP

Звезда появилась в платье Tom Ford, которое будто бы собрано из осколков зеркала. Строгий и холодный образ певица дополнила геометричным клатчем и массивными украшениями. Волосы Джей Ло уложила на бок в голливудскую укладку, а в макияже сделала акцент на скулы и глаза. Джей Ло на красной дорожке сопровождал ее возлюбленный Алекс Родригес.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на "Оскаре 2019" Фото: AFP

Напомним, ранее 43-летняя Шарлиз Терон ошеломила сменой имиджа и роскошным платьем на красной дорожке "Оскара 2019". Звезда кардинально сменила цвет волос. Шарлиз пришла не с привычными светлыми локонами. Актриса стала шатенкой!

Звезда появилась в платье нежно-голубого цвета с открытой спиной. Дополнила образ жемчужными украшениями и обувью на высоком каблуке. Выглядела она просто непревзойденно!

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