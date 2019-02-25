Из осколков зеркала: Джей Ло пришла на церемонию "Оскар 2019" в серебристом платье Tom Ford
Певица предстала в роскошном элегантном образе
На красной дорожке церемонии вручения наград премии "Оскар-2019" появилась певица и актриса Дженнифер Лопес. 49-летняя артистка для торжественного мероприятия выбрала эффектный образ.
Звезда появилась в платье Tom Ford, которое будто бы собрано из осколков зеркала. Строгий и холодный образ певица дополнила геометричным клатчем и массивными украшениями. Волосы Джей Ло уложила на бок в голливудскую укладку, а в макияже сделала акцент на скулы и глаза. Джей Ло на красной дорожке сопровождал ее возлюбленный Алекс Родригес.
Напомним, ранее 43-летняя Шарлиз Терон ошеломила сменой имиджа и роскошным платьем на красной дорожке "Оскара 2019". Звезда кардинально сменила цвет волос. Шарлиз пришла не с привычными светлыми локонами. Актриса стала шатенкой!
Звезда появилась в платье нежно-голубого цвета с открытой спиной. Дополнила образ жемчужными украшениями и обувью на высоком каблуке. Выглядела она просто непревзойденно!
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