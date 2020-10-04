Из Парижа с любовью. Лучшие стритстайл образы Недели Моды во Франции (фото)

Главный атрибут любого аутфита – защитная маска

С 28 сентября по 6 октября в Париже проходит Неделя Моды, которую в этом году "подогнали" под онлайн-формат из-за пандемии COVID-19. Мы просмотрели множество фото с тегом "Paris fashion week 2020" и выбрали лучшие, на наш взгляд, streetstyle образы этой осени.

Среди фаворитов гостей PFW2020 пиджаки, брюки, смесь спортивного и классического стилей, тренчи и шубы макси длины, клеш и черный цвет. Все это мы видели на показе Balmain во второй день Недели Моды.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Pinterest

Фото: Vogue

Фото: Pinterest

Фэшн инфлюенсеры демонстрируют свою любовь в объемным формам и коже, винтажным деталям и свободному крою. Не забывают в Париже и о защитных масках, которые многие стилизуют под свой look.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Vogue

Фото: Getty Images

Фото: Vogue

Ранее мы рассказывали, что показали Chloé на Неделе Моды в Париже.

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