Versace и Armani: самые модные очки весны 2021 в съемке от WWD

В эффектной фотосессии мужчина позирует в очках известных брендов

Популярное модное издание Women's Wear Daily провело съемку самых модных очков весны 2021. В качестве модели выступил Роквелл Хардвуд, а результат WWD опубликовали на своей странице в Instagram.

На снимках мужчина с обнаженным торсом позирует в очках известных брендов – Versace, Giorgio Armani и Le Specs.

Съемка очков для WWD Фото: instagram.com/wwd

Фотосессию назвали "Взгляд в прошлое – 2020". Подпись под фото гласит: "Очки в стиле ретро приобретают новое чувство плавности и экспрессии, где классическая форма оправы хорошо сочетается с любым лицом, подчеркивая новое чувство индивидуальности".

Фото: instagram.com/wwd

У модели стрижка каре и объемная укладка в стиле 80-х. На мужчине надеты золотые серьги с прозрачными камнями на первом фото, золотое ожерелье-цепь на втором и жемчужное ожерелье на третьем фото.

Фото: instagram.com/wwd

Позади модели расположен причудливый букет из цветов и других растений.

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