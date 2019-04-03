Изумительное чувство стиля: Иванка Трамп появилась в черном облегающем платье

37-летняя бизнес-леди в эффектном черном наряде

Дочь президента США Иванка Трамп Фото: Getty Images

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп после появления на публике в бюджетном платье Zara поразила очередным эффектным темным нарядом во время официального мероприятия в Белом доме.

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Стильная блондинка решила сыграть на контрасте и выбрала черную асимметричную юбку с красными лампасами в комбинации с облегающей майкой под горло. Элегантный образ дочери Трампа традиционно завершили туфли-лодочки на высоком каблуке.

Эффектный образ Иванки Трамп в черной юбке с красными вставками Фото: Getty Images

Волосы Иванки Трамп были распущены, а в макияже преобладали коричневые тона.

Напомним, ранее Иванка Трамп пришла в Белый дом в очень элегантном образе, напомнившем героинь книжных романов XIX века. Волосы Иванки были собраны в пучок, из которого они выбивались небрежными прядями, создавая эффект чувственной и невинной сексуальности.

А после Иванка пришла на конференцию, где выступал Дональд Трамп, в белоснежном костюме от бренда Roland Mouret, который украшал широкий пояс, и бежевых туфлях.

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