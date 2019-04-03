Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Изумительное чувство стиля: Иванка Трамп появилась в черном облегающем платье

37-летняя бизнес-леди в эффектном черном наряде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:32
Дочь президента США Иванка Трамп
Дочь президента США Иванка Трамп
Фото: Getty Images

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп после появления на публике в бюджетном платье Zara поразила очередным эффектным темным нарядом во время официального мероприятия в Белом доме.

Читайте также
Кашемировое пальто и шпильки: элегантный образ Иванки Трамп

Стильная блондинка решила сыграть на контрасте и выбрала черную асимметричную юбку с красными лампасами в комбинации с облегающей майкой под горло. Элегантный образ дочери Трампа традиционно завершили туфли-лодочки на высоком каблуке.

Эффектный образ Иванки Трамп в черной юбке с красными вставками
Эффектный образ Иванки Трамп в черной юбке с красными вставками
Фото: Getty Images

Волосы Иванки Трамп были распущены, а в макияже преобладали коричневые тона. 

Напомним, ранее Иванка Трамп пришла в Белый дом в очень элегантном образе, напомнившем героинь книжных романов XIX века. Волосы Иванки были собраны в пучок, из которого они выбивались небрежными прядями, создавая эффект чувственной и невинной сексуальности. 

А после Иванка пришла на конференцию, где выступал Дональд Трамп, в белоснежном костюме от бренда Roland Mouret, который украшал широкий пояс, и бежевых туфлях.

Также смотрите в нашем сюжете о всех скандалах Иванки Трамп: 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Черное пальто и цветочное платье: Иванка Трамп провела уикенд с детьми Стройная Иванка Трамп поразила розовым костюмом в Белом доме Иванка Трамп поразила роскошной фигурой в платье на свидании с мужем В роскошном платье с глубоким декольте: Иванка Трамп показала редкое семейное фото с мужем
мода стиль наряд Иванка Трамп
Реклама

Новости партнеров

Стеша Маликова выбрала имя для дочки
Стеша Маликова выбрала имя для дочки
«Это уже анорексия». Поклонников напугал вид Марии Горбань
«Это уже анорексия». Поклонников напугал вид Марии Горбань
Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой
Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Популярные статьи

Сегодня, 07:02Fun

Невнимательность принесла мужчине тысячи долларов

Вчера, 14:36Афиша

Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург"

Вчера, 13:22Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Вчера, 12:17Fun

Журналистка спряталась от оператора в прямом эфире: забавное видео

Вчера, 12:04Шоу-бизнес

Ольга Фреймут показала младшую дочь Евдокию

Вчера, 10:10Wellness

Магнитные бури в апреле 2019 отменяются: приятный прогноз на месяц

Вчера, 10:08Шоу-бизнес

Официально: хореограф Илона Гвоздева объявила о завершении карьеры

Вчера, 08:00Food

Пасха 2019: ТОП-5 рецептов мясных блюд к празднику

Вчера, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит потрудиться, а Овнам – провести время с друзьями

1 апреляFun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

1 апреляFun

55-летняя женщина родила ребенка для дочери

1 апреляFun

Акулы потопили лодку с рыбаками: невероятное видео

1 апреляFun

Странный танец невесты попал на видео и рассмешил сеть

31 мартаТехно

Фиаско: Apple отправили на "кладбище" перспективный проект

31 мартаFood

"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в пятом выпуске

31 мартаWellness

Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

Новости партнеров

Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Наталья Подольская прокомментировала вторую беременность
Наталья Подольская прокомментировала вторую беременность
Сын Вадима Андреева:
Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"
Как выглядели Анастасия Решетова и Ляйсан Утяшева 10 лет назад
Как выглядели Анастасия Решетова и Ляйсан Утяшева 10 лет назад
Дочка Виктории Дайнеко стала жертвой врачебной ошибки
Дочка Виктории Дайнеко стала жертвой врачебной ошибки
"Одно предсказание сбылось": Моисеев назвал дату своей смерти
Орбакайте опубликовала фото со следами побоев на лице
Орбакайте опубликовала фото со следами побоев на лице