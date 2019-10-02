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Изумрудная изящность: Кейт Миддлтон совершила официальный выход в Лондоне

Герцогиня Кембриджская сделала ставку на бюджетном наряде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которую подозревают в третьей беременности, и ее супруг принц Уильям в канун четырехдевного тура в Пакистан совершили официальный выход в Лондоне. Королевская чета посетила Институт изучения мусульманских цивилизаций университета Ага Хани.

Дочь Кейт Миддлтон проболталась о беременности герцогини. Все подробности в видео:

Для очередного светского выхода герцогиня предпочла романтический образ – длинное струящееся платье изумрудного оттенка от бренда ARoss Girl x Soler стоимостью в 25 тысяч гривен.

Кейт Миддлтон в платье бренда ARoss Girl x Soler
Кейт Миддлтон в платье бренда ARoss Girl x Soler
Фото: Getty Images

Традиционно супруга принца Уильяма обула туфли-лодочки на высоком каблуке изумрудного оттенка, который идеально сочетался с миниатюрным клатчем. Свой королевский аутфит герцогиня дополнила серьгами от пакистанского бренда Zeen за 170 тысяч гривен.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в Лондоне
Кейт Миддлтон и принц Уильям в Лондоне
Фото: Getty Images

Напомним, что ранее герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон порадовала своим появлением на конном параде в элегантном белом наряде Catherine Walker с идеальными укладкой и макияжем.

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