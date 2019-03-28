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Изумрудный шик: новый вечерний образ от 35-летней Оливии Уайлд

Голливудская звезда выбрала роскошное платье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:24
Голливудская актриса Оливия Уайлд
Голливудская актриса Оливия Уайлд
Фото: AFP

Голливудская актриса Оливия Уайлд, которая недавно посетила вечернику в нежно-голубом брючном костюме, на этот раз выбрала более элегантный и роскошный наряд.

35-летняя актриса пришла на показ фильма "Карательница" в Лос-Анджелесе в длинном платье изумрудного цвета с высокой горловиной. Декорированный стразами наряд полностью был закрытым и изящно повторял стройные изгибы тела Оливии. Из-под платье можно было разглядеть достаточно массивные черные босоножки на высокой платформе. 

35-летняя Оливия Уайлд в изумрудном платье в пол со стразами
35-летняя Оливия Уайлд в изумрудном платье в пол со стразами
Фото: AFP

Оливия Уайлд обула под вечернее платье черные замшевые босоножки на высоких каблуках
Оливия Уайлд обула под вечернее платье черные замшевые босоножки на высоких каблуках
Фото: AFP

На шее голливудской звезды красовалась длинная золотая цепочка с кулоном, а сквозь локоны выглядывали золотые серьги-висюльки. В макияже Оливия Уайлд сделала акцент на глазах, а губы накрасила нюдовой помадой. 

Оливия Уайлд дополнила образ золотым кулоном и серьгами
Оливия Уайлд дополнила образ золотым кулоном и серьгами
Фото: AFP

Напомним, ранее знаменитая актриса Оливия Уайлд в платье Kate Spade продемонстрировала красивый и нежный образ. До этого 35-летняя Оливия Уайлд и Хелен Миррен были замечены в одинаковых прозрачных юбках с кричащей надписью "feminist".

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