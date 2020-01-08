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Известная британская певица повторила образ Тины Кароль: фото

Леона Льюис надела платье, как у украинской звезды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:42
Тина Кароль VS Леона Льюис
Тина Кароль VS Леона Льюис
Фото: Instagram.com

Украинская певица и секс-символ Тина Кароль часто радует поклонников изысканными нарядами и женственными образами. Артистка отдает предпочтение известным мировым брендам, а поэтому не застрахована от того, что остальные знаменитости появляются на светских мероприятиях в похожих нарядах. Так, недавно Тина Кароль и Мелания Трамп не смогли избежать "стильного столкновения" и появились в одинаковых нарядах Dolce & Gabbana.

Смотрите сюжет о самых громких fashion-скандалах мира:

Во время празднования Нового года 2020 Леона Льюис предстала в роскошном фиолетовом наряде от бренда Mugler. Люксовая марка одежды очень популярна среди знаменитостей, поэтому и Тина Кароль сделала выбор именно этого платья.

Леона Льюис
Леона Льюис
Фото: Instagram.com

Украинская звезда блистала в этом наряде во время дуэтного выступления с Даном Баланом на церемонии M1 Music Awards, которая прошла в Киеве в конце ноября 2019 года.

Тина Кароль в Mugler
Фото: instagram.com/tina_karol
Тина Кароль в Mugler
Фото: instagram.com/tina_karol
Тина Кароль в Mugler
Фото: instagram.com/tina_karol
Тина Кароль в Mugler
Фото: instagram.com/tina_karol
Тина Кароль в Mugler
Фото: instagram.com/tina_karol
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Напомним, что в декабре 2019 года Тина Кароль представила собственный аромат духов Tina by Tina Karol.

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