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Известный стилист рассказал, что лучше всего носить женщине дома

Ильяс Сахтара предложил вариант, который подойдет каждой женщине

Марина Попович
Сегодня, 16:59

Домашняя одежда бывает разной, но не у всех она красивая и новая. Ведущий первого на украинском телевидении парного мейковер-шоу "Місія: краса" на телеканале "Украина" Ильяс Сахтара предложил такой вариант, который подойдет каждой женщине.

Стилист Ильяс Сахтара предложил несколько советов, какую одежду не следует носить дома.

"Синтетика не имеет гигроскопичности (это способность материала поглощать и отдавать влагу). В результате в ткани начинает развиваться "новая жизнь", – объяснил Ильяс Сахтара. – Синтетику лучше не покупать и не носить".

Стилист Ильяс Сахтара
Стилист Ильяс Сахтара
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Желательно отказаться от вещей с горизонтальной полоской, иначе такая одежда делает визуально шире.

"Узор должен быть вертикальным для того, чтобы "разбивать" объем, например, большой живот", – сказал стилист.

Если в гардеробе есть вещи, которым уже больше 10 лет, они давно вышли из моды, то не подходят как домашняя одежда. Если перестали носить какие-то вещи на работу, мероприятия или на прогулку с ребенком – это не причина рассматривать их в качестве домашней одежды.

Нижнее белье надевают для того, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры, то есть грудь должна иметь форму, а не висеть под одеждой.

Если хотите оставаться привлекательной для мужа, не носите его спортивные штаны и футболки. Оставайтесь женщиной, а не своим в доску парнем.

Откажитесь от вещей, который удешевляют образ: поеденная молью одежда, купленные со скидкой, но нелюбимые вещи, штопаные колготы и выцветшие платья, растянутые свитера и лосины с облезлым рисунком.

Прямое джинсовое платье. Фото: Pinterest

Один из вариантов домашней одежды, который предложил Ильяс Сахтара, – это прямое платье из джинсовой ткани. Его можно надевать и дома, и на улицу. Благодаря прямому крою можно скрыть недостатки фигуры. Визуально женщина будет выглядеть стройной.

Мягкая джинсовая ткань не сковывает движения. Светлый оттенок ткани освежает образ, а в целом женщина выглядит модно и стильно даже дома.

Напомним, ранее мы рассказывали о ТОП-5 вещах женского гардероба, которые отталкивают мужчин.

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