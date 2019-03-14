Изюминка на красной дорожке: Пенелопа Крус и Антонио Бандерас появились вместе

Пенелопа Крус и Антонио Бандерас позируют на красной дорожке в Мадриде

Пенелопа Крус и Антонио Бандерас на красной дорожке в Мадриде Фото: Getty Images

44-летняя актриса Пенелопа Крус и актер Антонио Бандерас посетили премьерный показ фильма "Боль и слава" (Dolor y gloria) в кинотеатре "Капитолий" в Мадриде. Испанская знаменитость, которая недавно блистала на пресс-показе этого же фильма в элегантном наряде, на этот раз появилась в более нежном образе.

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Для светского мероприятия звезда выбрала белоснежное длинное платье в пол с юбкой плиссе и ярким лифом, который был расшит стразами.

Пенелопа Крус в белоснежном платье Фото: Getty Images

Серебристый клатч, бриллиантовые украшения и легкие локоны отлично подчеркивали нежность ее образа. Антонио Бандерас надел классический мужской костюм – смокинг синего цвета и рубашку такого же цвета. Все внимание папарацци было приковано к этой паре.

Напомним, ранее Пенелопа Крус, которая не так давно стала лицом итальянского бренда Carpisa, снялась в его новой рекламной кампании. Также актриса появилась в объективе самого Лагерфельда в беретах, полосатых блузках и классических жакетах Chanel.

К слову, в нашем сюжете вы можете узнать о звездном пути Пенелопы Крус:

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