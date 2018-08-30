Кайли Дженнер стала лицом Аdidas
Светская львица Кайли Дженнер стала амбассадором спортивного бренда
Модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, рассказавшая недавно, что натолкнуло ее на мысль об основании собственного косметического бренда, присоединилась к армии звезд, которые представляют всемирно известный бренд спортивной одежды Аdidas.
"Очень рада объявить, что теперь официально стала амбассадором adidas", – сообщила Кайли в своем Instagram.
А тем временем Аdidas уже опубликовал кадры новой рекламной кампании кроссовок Falcon при ее участии.
Напомним, 10 августа, Кайли Дженнер отпраздновала свой 21-й день рождения и на своей странице в Instagram опубликовала несколько фото, где впервые показала лицо свой дочери Сторми.
А тем временем достаточно популярная в последнее время модель кроссовок Adidas под названием Stan Smith обрела еще одно новое воплощение. Теперь благодаря британскому модельеру Стелле Маккартни, выпустившей не так давно полностью перерабатываемые кроссовки, и решившей не отставать от тренда и в этот раз. Тем более, что она и без того уже более десяти лет сотрудничает с Adidas и постоянно выпускает совместные коллекции.