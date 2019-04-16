Как чистить обувь из нубука: видео

Правила чистки нубуковой обуви

Чистим нубук в домашних условиях Фото: Pixabay

Нубук – один из самых сложных материалов, за котором тяжело ухаживать. А как это сделать еще и в домашних условиях – вопрос не из самых легких. При сильных загрязнениях обувь лучше сдать в химчистку, а при ежедневном загрязнение нужно правильно научиться ухаживать за нубуком и вы продлите жизнь любимой обуви.

Как почистить обувь из натурального нубука?

Нубук – кожа особой выделки, которая требует определенного ухода:

Если ваша обувь из нубука загрязнилась, нельзя ее мочить под струей воды. А лучше и во вовсе в сырую погоду оставить дома;

Ни в коем случае не для ухода не используйте средства на масляно-жировой основе;

Для того, чтобы нубук оставался гладким, не нужно насильно тереть поверхность тряпкой.

Лучше всего для чистки подойдет специальная щетка, которую необходимо обработать спреем для восстановления цвета.

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Сушить после влажной чистки нубук лучше подальше от тепла и там, где хорошо проветривается помещение. А чтобы избавить свою любимую пару обуви от загрязнений, наносите защитный водоотталкивающий спрей, который не дает влаге проникнуть в материал.

Что поможет избавиться от пятен на нубуке?

С жирными пятнами поможет справиться тальк и крахмал;

Шампунь для чистки следов жидкой грязи;

Раствор нашатырного спирта – для чистки белых следов от соли и глубоких разводов;

Также очистить от грязи и пятен вам поможет горячий пар – подержите обувь над кастрюлей с кипящей водой. После чего аккуратно пройдитесь щеткой по поверхности.

О том, как почистить нубук в домашних условиях, смотрите в видео пошаговую инструкцию:

Раньше мы рассказывали, как выбрать действительно теплую и непромокающую обувь.

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