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Как чистить обувь из нубука: видео

Правила чистки нубуковой обуви

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:57
Чистим нубук в домашних условиях
Чистим нубук в домашних условиях
Фото: Pixabay

Нубук – один из самых сложных материалов, за котором тяжело ухаживать. А как это сделать еще и в домашних условиях – вопрос не из самых легких. При сильных загрязнениях обувь лучше сдать в химчистку, а при ежедневном загрязнение нужно правильно научиться ухаживать за нубуком и вы продлите жизнь любимой обуви. 

Как почистить обувь из натурального нубука?

  • Нубук – кожа особой выделки, которая требует определенного ухода:
  • Если ваша обувь из нубука загрязнилась, нельзя ее мочить под струей воды. А лучше и во вовсе в сырую погоду оставить дома;
  • Ни в коем случае не для ухода не используйте средства на масляно-жировой основе;
  • Для того, чтобы нубук оставался гладким, не нужно насильно тереть поверхность тряпкой. 
  • Лучше всего для чистки подойдет специальная щетка, которую необходимо обработать спреем для восстановления цвета. 

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Сушить после влажной чистки нубук лучше подальше от тепла и там, где хорошо проветривается помещение. А чтобы избавить свою любимую пару обуви от загрязнений, наносите защитный водоотталкивающий спрей, который не дает влаге проникнуть в материал.  

Что поможет избавиться от пятен на нубуке?

  • С жирными пятнами поможет справиться тальк и крахмал;
  • Шампунь для чистки следов жидкой грязи;
  • Раствор нашатырного спирта – для чистки белых следов от соли и глубоких разводов;
  • Также очистить от грязи и пятен вам поможет горячий пар – подержите обувь над кастрюлей с кипящей водой. После чего аккуратно пройдитесь щеткой по поверхности. 

О том, как почистить нубук в домашних условиях, смотрите в видео пошаговую инструкцию:

Раньше мы рассказывали, как выбрать действительно теплую и непромокающую обувь. 

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