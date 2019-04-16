Как чистить обувь из нубука: видео
Правила чистки нубуковой обуви
Нубук – один из самых сложных материалов, за котором тяжело ухаживать. А как это сделать еще и в домашних условиях – вопрос не из самых легких. При сильных загрязнениях обувь лучше сдать в химчистку, а при ежедневном загрязнение нужно правильно научиться ухаживать за нубуком и вы продлите жизнь любимой обуви.
Как почистить обувь из натурального нубука?
- Нубук – кожа особой выделки, которая требует определенного ухода:
- Если ваша обувь из нубука загрязнилась, нельзя ее мочить под струей воды. А лучше и во вовсе в сырую погоду оставить дома;
- Ни в коем случае не для ухода не используйте средства на масляно-жировой основе;
- Для того, чтобы нубук оставался гладким, не нужно насильно тереть поверхность тряпкой.
- Лучше всего для чистки подойдет специальная щетка, которую необходимо обработать спреем для восстановления цвета.
Сушить после влажной чистки нубук лучше подальше от тепла и там, где хорошо проветривается помещение. А чтобы избавить свою любимую пару обуви от загрязнений, наносите защитный водоотталкивающий спрей, который не дает влаге проникнуть в материал.
Что поможет избавиться от пятен на нубуке?
- С жирными пятнами поможет справиться тальк и крахмал;
- Шампунь для чистки следов жидкой грязи;
- Раствор нашатырного спирта – для чистки белых следов от соли и глубоких разводов;
- Также очистить от грязи и пятен вам поможет горячий пар – подержите обувь над кастрюлей с кипящей водой. После чего аккуратно пройдитесь щеткой по поверхности.
О том, как почистить нубук в домашних условиях, смотрите в видео пошаговую инструкцию:
Раньше мы рассказывали, как выбрать действительно теплую и непромокающую обувь.
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