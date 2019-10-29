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Как хороший вкус влияет на бизнес: рассказывает дизайнер Елена Базу

Почему основателю важно развивать хороший вкус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:59
Дизайнер и предприниматель Елена Базу
Дизайнер и предприниматель Елена Базу
Фото: Instagram

О важности дизайна, корпоративного стиля и вежливости в коммуникации с клиентом Сегодня.Lifestyle рассказала Елена Базу — дизайнер, предприниматель, автор этичного бренда Bazuhaus и онлайн-курса по личному бренду и Инстаграму.

"Я, как дизайнер, наблюдаю за разными процессами и проектами, и всегда, без исключения, бизнес, его стилистика и сервис олицетворяют основателя. Даже большая команда наследует этот стиль — иногда неосознанно, но очень узнаваемо" – говорит Елена.

Почему основателю важно развивать хороший вкус

Это экономит бюджет. Дизайн это ведь не картинка в фотошопе, это функциональность и сервис. Например, грамотный дизайн наружной рекламы приведет намного больше клиентов, чем посредственный. И здесь важно не перекладывать ответственность "я не дизайнер, я не должен знать". Должны. Основной посыл в рекламе должен доноситься четко, без лишних слов-украшений. Важно понимать, что "красивый рекламный макет" – это не про цвет фона и звездочки, а про то, насколько четко клиент понимает рекламный посыл в течение трех секунд. Если не понимает, значит нужно поменять или заголовок, или убрать отвлекающие мелочи. Иначе конверсия от такой рекламы будет стремиться к нулю.

Вам будет легче находить своих людей в команду. Когда у бизнеса есть четкая миссия, которая легко считывается благодаря дизайну — нужные и важные для вас люди будут приходить сами. Потому что хороший дизайн (лого, брендинг, современно оформленные соцсети) всегда выделяет бизнес на рынке. Красивая и доступная реклама и ее правильный дизайн — это самый простой способ выделяться среди конкурентов.

Как развивать хороший вкус
Как развивать хороший вкус
Фото: Instagram

Хороший вкус влияет на сервис. У вас может быть бесконечно классный продукт, удобная упаковка, красивый офис, но если на последней миле ваш менеджер в Instagram или курьер грубо отвечает клиенту (или не отвечает вовсе, что еще хуже) — страдает весь бизнес. Не нужно вкладывать деньги в продукт, если не можете обеспечить сервис. Реактивное решение проблемы клиента важнее самого продукта. "Качество продукта" очень субъективное значение, люди покупают у тех, у кого лучше сервис, даже если там дороже.

Больше трафика в онлайне. Хороший вкус основателя – это внешний стиль ваших социальных сетей и сайта бизнеса. Даже если вашим SMM занимается стороннее агентство (что не всегда хорошо), они все равно будут наследовать тот брендинг, который у вас есть. Часто SMM-агентства работают шаблонно и есть вероятность, что они оформят ваш Instagram из клипартных фотографий, а в директе будут отвечать "звоните по телефону...". Это все убивает ваш бизнес и клиент больше никогда не вернется. Развивая вкус? вам легче будет ставить задачи по контент-маркетингу, а значит вы снова будете выделяться среди конкурентов, как минимум внешним видом. А еще лучше — добавить к этому правильную коммуникацию.

Как развивать хороший вкус
Как развивать хороший вкус
Фото: Instagram

Как же этот хороший вкус развивать

Общаться с людьми, которые в этом разбираются и которые вам визуально нравятся. Вкус он ведь в мелочах — как вы одеваетесь (наймите стилиста, который поможет с выбором), как выглядит ваш дом (посмотрите в сторону скандинавского дизайна), кого вы читаете и смотрите в Instagram (подпишитесь на красивые аккаунты), наберите в Pinterest ‘branding 2019’, чтобы посмотреть на современный фирменный стиль; обратите внимание, как менеджеры общаются с клиентами в соцсетях и по телефону: формально и шаблонно или по-человечески и со смайликами.

Старайтесь развивать насмотренность и это будет экономить вам тысячи долларов в вашем бизнесе, а приносить еще больше.

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Источник: Сегодня
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