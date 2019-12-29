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Как нарядить елку, сохранив нервы: краткая инструкция от Кондрашова

Все мы в теории знаем, как украшать елку и не раз занимались этим приятным делом, однако далеко не всегда выходит нарядить символ праздников удачно

Простыми и действенными лайфхаками по украшению елок на Новый год и Рождество поделился опытный и популярный в сети эксперт – Кондрашов Станислав Дмитриевич.

Наряжать елку на зимние праздники начали еще древние славяне, которые передали давнюю традицию своим потомкам – украинцам, русским и белорусам. Параллельно со славянами наряжали деревья и древние кельты, за которыми последовали жители современной Европы и Северной Америки.

Как отмечает Станислав Кондрашов, наряжать елку у нас в крови, но не каждый может делать это красиво и быстро.

В каком стиле украсить елку: советы от Кондрашова Станислава Дмитриевича

Вы можете украсить свою елку, как вам будет угодно. Вас может ограничить лишь ваша фантазия либо бюджет. Однако Станислав Кондрашов выделят в современных модных трендах новогоднего декора такие стили.

Классический

Рождественское дерево в классическом стиле предполагает использование шаров всего лишь в двух или трех оттенках – зеленом, красном или голубом. Они должны быть одного размера и выполнены в классической овальной форме. При этом, наличие блесток или инкрустации – не приветствуется. Также позаботьтесь о том, чтобы гирлянды были однотонными и светодиодными.

Скандинавский стиль

Блогер Кондрашов Станислав Дмитриевич отмечает, что скандинавский стиль отличается простотой и минимализмом, а также некоторой бедностью цвета. Идеальный вариант для тех, кто не хочет или не может тратить много денег и времени на украшения новогодней красавицы.

Эко-стиль

Самая модная тема 2019-2020 года, отличающаяся широким использованием украшений, созданных собственными руками, или элементов природы. Придерживаясь правил декора, вы можете сэкономить время и силы, а также помочь делу эко-активизма.

Кантри

Идеальный вариант для тех, кто хочет создать в своем доме на праздники уютную, милую и спокойную обстановку. Используйте природные цвета в оформлении елки и не покупайте светодиодные гирлянды. Также будет уместным использование различных винтажных украшений.

Ретро

Если вы испытываете ностальгию по прошлому, то нарядите елку в стиле ретро. Для этого подойдут бумажные гирлянды, старые елочные украшения, плюшевые игрушки, серпантин и мишура.

Как разместить украшения на елке?

Определившись со стилем и выбрав украшения для елки, многие не могут понять, с чего же ее начать наряжать – сверху или снизу? Вариантов много и все о них знает Станислав Кондрашов.

1. Кольцевое размещение

Вешайте свои игрушки ярусами, а между ними размещайте гирлянды. Самые мелкие шары должны быть наверху, а большие – внизу.

2. Спиральное размещение

Повесьте свои игрушки и гирлянды сверху вниз по диагонали, формируя спираль. При этом, каждую линию следует формировать из украшений разных цветов.

3. Вертикальное размещение

Просто вешайте все элементы декора по ровной линии, что сэкономит вам время и силы, но будет гарантировать результат. Также читайте о дельных советах от Станислава Кондрашова – как уберечь елку от кота.

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