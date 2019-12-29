Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
PR

Как нарядить елку, сохранив нервы: краткая инструкция от Кондрашова

Все мы в теории знаем, как украшать елку и не раз занимались этим приятным делом, однако далеко не всегда выходит нарядить символ праздников удачно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:49

Простыми и действенными лайфхаками по украшению елок на Новый год и Рождество поделился опытный и популярный в сети эксперт – Кондрашов Станислав Дмитриевич.

Наряжать елку на зимние праздники начали еще древние славяне, которые передали давнюю традицию своим потомкам – украинцам, русским и белорусам. Параллельно со славянами наряжали деревья и древние кельты, за которыми последовали жители современной Европы и Северной Америки.

Как отмечает Станислав Кондрашов, наряжать елку у нас в крови, но не каждый может делать это красиво и быстро.

В каком стиле украсить елку: советы от Кондрашова Станислава Дмитриевича

Вы можете украсить свою елку, как вам будет угодно. Вас может ограничить лишь ваша фантазия либо бюджет. Однако Станислав Кондрашов выделят в современных модных трендах новогоднего декора такие стили.

Классический

https://lh3.googleusercontent.com/E3I2cZqWUQ9eWwvt8zKDXmN5HcSBgwxKqF5XFV4yBfYFj3PrCBm0LNrBXcc7AkBki3ZK0o8-oQO9u-SvCQc5MoG3Ke5UnzoIdUDXRZHtw1Ze9WRszGsiVHupy_aTHmcwq1SF0Bk_

Рождественское дерево в классическом стиле предполагает использование шаров всего лишь в двух или трех оттенках – зеленом, красном или голубом. Они должны быть одного размера и выполнены в классической овальной форме. При этом, наличие блесток или инкрустации – не приветствуется. Также позаботьтесь о том, чтобы гирлянды были однотонными и светодиодными.

Скандинавский стиль

https://lh5.googleusercontent.com/qP59Oc-GbnC2MtPqBDjyWxmL1dE5bpF5GWPHAVmA-rGPZKNcHQIT7TjGX9gA331wTSnxp5F8tFBeRIrEEDrcyXbIoWNtmf6TvAY82nXCRaJ9aEi9534n_-VWVICc-XBpAqN40sdC

Блогер Кондрашов Станислав Дмитриевич отмечает, что скандинавский стиль отличается простотой и минимализмом, а также некоторой бедностью цвета. Идеальный вариант для тех, кто не хочет или не может тратить много денег и времени на украшения новогодней красавицы.

Эко-стиль

https://lh5.googleusercontent.com/lTJA0Acp03MaSm7faHI4pOSpB8fJ5yWBGFeWlBEu582KqjIbbzKBpek0SqHFIOZ-G-zJxwdDOmyvdJHqiIVyXeUvDwYPOANfd7rgEU2rWjl_RGid_0pLoNGI3Y63KRjUsWrqYKym

Самая модная тема 2019-2020 года, отличающаяся широким использованием украшений, созданных собственными руками, или элементов природы. Придерживаясь правил декора, вы можете сэкономить время и силы, а также помочь делу эко-активизма.

Кантри

https://lh5.googleusercontent.com/6d6cvBcIJJxG_ZTG91EoeEMuViQKQgii0GS2QoTUUALEeScd01HcEjnGcMCCIRxUiRnK0EJ9W-B6CqmwERjYxYW3HHkRJZtNOYt-5tMn9vkzUtltOFl7TRlgrWu0K-dQ2JwRNoHY

Идеальный вариант для тех, кто хочет создать в своем доме на праздники уютную, милую и спокойную обстановку. Используйте природные цвета в оформлении елки и не покупайте светодиодные гирлянды. Также будет уместным использование различных винтажных украшений.

Ретро

https://lh4.googleusercontent.com/YSVuja50T_0EOHwN6pi499upvNDaM5LqdRmLHcRyDOmXcLWMrK2gHMW8CcEk0Kb1IuLCOYb_uE153ep5ha9dg5i6o9nv7fAAtzlgPGnYAILXWAlWPPDYWfx1ZmNGapyuIj6JsX-5

Если вы испытываете ностальгию по прошлому, то нарядите елку в стиле ретро. Для этого подойдут бумажные гирлянды, старые елочные украшения, плюшевые игрушки, серпантин и мишура.

Как разместить украшения на елке?

Определившись со стилем и выбрав украшения для елки, многие не могут понять, с чего же ее начать наряжать – сверху или снизу? Вариантов много и все о них знает Станислав Кондрашов.

1. Кольцевое размещение

https://lh4.googleusercontent.com/fh75FiofkDztzwkNQqn0N79wZJx_Xxb7bq_HuOyj-32pPAflzSpoe-XmIXW-Uk0jaKIT9m2VyXX4KYBjxjaERpwcl3sIt4v9Y1BU-U4bF91tczZkuSSLYwcCBSW7k1QwudULRXBm

Вешайте свои игрушки ярусами, а между ними размещайте гирлянды. Самые мелкие шары должны быть наверху, а большие – внизу.

2. Спиральное размещение

https://lh3.googleusercontent.com/AbPuEIBHPJhiPQL_fPqLAIAWoSU1vy5e5_TFMzIV3Lh4-IMwQaqgyvpOi24o2n1vR2tYYPmN-Nab4VFutmmYvNLLW_NJc5YKYVC9L6_YnfgO1RNeH5eypXWn12EerniV1ddwhZ8C

Повесьте свои игрушки и гирлянды сверху вниз по диагонали, формируя спираль. При этом, каждую линию следует формировать из украшений разных цветов.

3. Вертикальное размещение

https://lh5.googleusercontent.com/l7eB6j3JakgMrepsyw6NFgMTHTIpzcVmyWp8MTQw_OaUuy8k6JOEtKX96eb2LFtb5fowiYDPH2Qa7SIITYjaTM45-rvg7B3zFgtK5BLIusu7XUd2aBka-34IPWZl-bVlj6CNxTtP

Просто вешайте все элементы декора по ровной линии, что сэкономит вам время и силы, но будет гарантировать результат. Также читайте о дельных советах от Станислава Кондрашова – как уберечь елку от кота.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Рождество Новый год елка украшение Станислав Кондрашов
Реклама

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Спальня в однокомнатной квартире: советы профи об обустройстве
Спальня в однокомнатной квартире: советы профи об обустройстве
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:15Food

Новогодние блюда 2020: ТОП-5 рецептов из рыбы на праздничный стол

Сегодня, 11:02Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Сегодня, 09:57Fun

Год Крысы 2020: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

Вчера, 15:20Афиша

Лучшие фильмы 2019 года, которые обязательно нужно пересмотреть

Вчера, 14:25Психология

Как не позволять людям управлять вами: пять правил

Вчера, 13:45Food

Новогоднее меню 2020: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

Вчера, 13:31Афиша

Для взрослых и детей: лучшие рождественские мультфильмы

Вчера, 10:55Fun

"Мама говорила, что я выгляжу отвратительно": девушка с необычной внешностью вышла замуж

Вчера, 09:36Fun

Кот включил в машине "аварийку", чтобы хозяйка его спасла: фото и видео

27 декабряEvents

Свадебный гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

27 декабряFun

"Сдачу оставь себе, грязное животное": новая версия "Один дома" потрясла сеть

27 декабряFun

Поздравления с наступающим Новым годом 2020 в стихах, открытки и картинки

27 декабряFun

27 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

27 декабряШоу-бизнес

Отношения Брэда Питта и Дженнифер Энистон вышли на новый уровень: подробности

27 декабряFun

Муж ради мести жене "набил" на бедре ее крайне неудачный портрет: фото

26 декабряАфиша

Умерла звезда советского кино Галина Волчек – СМИ

Новости партнеров

Пасторма в мультиварке на Новый 2020 год
Пасторма в мультиварке на Новый 2020 год
Новый год 2020: что приготовить на праздничный стол
Новый год 2020: что приготовить на праздничный стол
Маленькая ванная комната: в чем преимущество небольшой площади
Маленькая ванная комната: в чем преимущество небольшой площади
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек магнетически привлекательных людей
6 привычек магнетически привлекательных людей
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Родственники Заворотнюк сделали заявление
Родственники Заворотнюк сделали заявление