Как носить белое летом: ТОП-5 образов от звездных модниц

От Меган Маркл до Рианны – как знаменитости носят главный цвет лета

Какие бы цвета не были в моде в этом сезоне, сложно себе представить летний гардероб без белого. Платья, костюмы, комбинезоны – как носить главный цвет каждого лета нам подсказывают трендсеттеры.

Рианна

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Эпатажная певица делает ставку на комбинезон с широкими брюками от Louis Vuitton. В дополнение – белая остроносая обувь и очки в белой оправе. Также обратите внимание на тредовый аксессуар лета 2018 – прозрачную сумку.

Меган Маркл

Фото: AFP

Пример как создать монохромный элегантный образ. Белое платье-рубашку от Givenchy она дополнила черным тонким поясом, сделав акцент на талии, черными туфлями-лодочками и клатчем.

Королева Летиция

Фото: Getty

Брючные костюмы – один из главных трендов сезона весна-лето 2018-2019. Летом они могут могут быть разными – так королева Испании Летиция сделала ставку на свободные брюки и удлиненный топ.

Маша Ефросинина

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Еще один пример, как в одном образе соединить главные летние тренды, – белый цвет, брючный костюм и клеш.

Настя Каменских

Фото: instagram.com/kamenskux

Чтобы не выглядеть в белом как привидение или пятно, обращайте внимание на детали, как это делает Настя Каменских. Футболка с принтом и баска на поясе освежают образ.

Напомним, что ранее мы сделали яркую подборку: ТОП-5 ярких летних образов от королевы Летиции. А также рассказывали о том, что что дороже: пошить платье на заказ или купить из каталога?