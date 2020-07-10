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Как носить косынку летом: элегантный пример от Тины Кароль

Сегодня, 15:26

Певица продемонстрировала модный лук в купальнике и на каблуках

Тина Кароль снова продемонстрировала свой изысканный вкус в одежде. На этот раз певица, которая недавно получила государственную награду, предстала на фото в купальнике и на высоких каблуках. Главной изюминкой ее лука стала модная косынка.

К слову, недавно мы обсуждали головные уборы и рассказывали о ТОП-6 трендовых вариантах для этого лета.

На своей странице в Instagram Тина Кароль опубликовала снимки, которые вызвали восторг у ее поклонников. Певица позировала в черном бюстгальтере, вероятно, это часть купальника, и черной юбке миди. Этот необычный тандем звезда сочетала с лакированными босоножками на шпильке.

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На голову Тина повязала модную черную косынку с принтом, которая придала ее образу актуальности и элегантности.

INSTAGRAM

Напомним, в этом году самыми модными купальниками стали модели с анималистичным принтом и в стиле 60-х. Подробнее читайте в этом материале.

Мы также рассказывали как правильно носить платье-рубашку: эффектные образы на каждый день.

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