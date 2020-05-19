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Как носить кюлоты в 2020 году: гид по стилю

Подбираем образы на все случаи жизни

Инна Петрова
Сегодня, 11:09

Кюлоты в мире моды появились достаточно давно, но если для вас тема этого элемента гардероба все еще не раскрыта, предлагаем разобраться: с чем и как носить необычные на первый взгляд штаны. Напомним, что ранее мы рассказывали, как подобрать красивый образ ко Дню вышиванки.

Кюлоты – это укороченные брюки-клеш, выше щиколотки, но ниже колена. Впрочем они могут быть видоизменены в зависимости от кроя и фактуры ткани. В укороченных штанах из легких материалов нежарко весной и летом. А если правильно комбинировать их с другими предметами гардероба, можно создать очень интересный образ. Далее в материале смотрите, с чем носить кюлоты.

Кюлоты с рубашкой

Фото: Pinterest

Идеальный вариант для офиса – темные кюлоты и светлая рубашка или блуза. Брюки могут быть со стрелками или более свободного кроя. Верх лучше выбирать сдержанный, без дополнительного декора.

Кюлоты с гольфом

Фото: Pinterest

Погода пока что не балует нас теплом, а значит, что свитера, кофты и гольф еще актуальны. Сочетать с теплой одеждой кюлоты легко – главное, подбирать цвета, которые гармонично будут выглядеть вместе.

Кюлоты с блейзером

Фото: Pinterest

Под пиджак можно надевать не только классические модели кюлотов. В тренде 2020 года кюлоты с орнаментом и яркими принтами. Но если вы больше любите сдержанные и лаконичные луки,обратите внимание на светлый низ и темный верх. Что касается блейзера – делайте выбор в пользу оверсайз.

Кюлоты с майкой

Фото: Pinterest

Летний вариант образа с кюлотами – полоска, брители, кроссовки. Длину штанин можно выбирать по своему вкусу, это же касается и майки или топа. Штаны в этом сезоне весна-лето 2020, как мы уже сказали выше, рекомендуется носить яркие и смелые. Такой аутфит идеален для прогулок и вечеринок.

К образу можно добавить косуху или сменить кроссовки на каблук. Прелесть кюлотов в том, что они универсальны и подходят под разную обувь и одежду. С этими брюками одинаково хороши как классический тонкий каблук, так и массивные каблуки и платформа.

С чем носить кюлоты: идеи с фото
Фото: Pinterest
С чем носить кюлоты: идеи с фото
Фото: Pinterest
С чем носить кюлоты: идеи с фото
Фото: Pinterest
С чем носить кюлоты: идеи с фото
Фото: Pinterest
С чем носить кюлоты: идеи с фото
Фото: Pinterest
С чем носить кюлоты: идеи с фото
Фото: Pinterest
С чем носить кюлоты: идеи с фото
Фото: Pinterest
С чем носить кюлоты: идеи с фото
Фото: Pinterest
С чем носить кюлоты: идеи с фото
Фото: Pinterest
С чем носить кюлоты: идеи с фото
Фото: Pinterest
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Как вы уже поняли, брюки кюлоты подходят для офисно-делового стиля, casual, сочетаются с любой обувью и дружелюбны к большей части вашего гардероба. Их можно носить на деловую встречу или на романтический ужин, создавать дерзкие образы и подчеркивать фигуру.

Что будет в моде в этом сезоне, узнайте в сюжете:

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