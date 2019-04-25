Зачем модницы носят две-три сумки одновременно: эксперимент "Сегодня"

Удобный тренд или очередная выдумка?

Новый тренд в мире моды – носить несколько сумок одновременно. Как правильно повторить тренд – и в чем практичность – смотрите эксперимент корреспондентов СЕГОДНЯ.

Три и даже четыре одновременно! Модницы распространяют новый тренд, комбинируя несколько сумок в одном образе. Можно подбирать их самостоятельно, а можно купить дизайнерские комплекты. Вот например, двойные – перекрестные. Цена – несколько тысяч долларов.

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Удастся ли СЕГОДНЯ повторить похожие комбинации? А заодно – проверить, удобны ли они. Стилист Анна Кобзарь сразу к делу. Демонстрирует, как воспроизвести подиумный вариант. Фасон перекрестный – от Карла Лагерфельда.

"Одинаковые модели – разные по цвету. В тандеме возможны как разные цвета, так и формы. Одна сумочка вешается на плечо, вторая – рядом, третья – в руки. Органично сочетаются рюкзак с сумочкой-тоут. К примеру, спортивный стиль – кроссовки, рюкзак и классическая сумка сочетаются с платьем. Две небольшие симпатичные сумочки вместо одного баула – действительно удобно. И вещи искать легче", – говорит персональная стилист Анна Кобзарь.

Носим несколько сумок сразу – новый тренд 2019 года Фото: Pinterest

Мода на несколько сумок понравится украинкам, которые видят в таком тренде практичность. Они отметили, что лучше сочетать две-три стильные сумки, нежели идти по улице с классической сумкой и пакетом в руках. Сама дизайнер Анна Кобзарь советует модницам заменить пакеты шоперами, сумками которые вместительны и

актуальны.

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали о трендах в женской моде, которые не понимают мужчины.

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