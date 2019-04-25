Как носить платья с принтом polka dot: стильный пример Мелании Трамп

Госпожа Трамп примерила платье за 60 000 гривен

Первая леди США Мелания Трамп Фото: AFP

Самым популярным принтом этого сезона является polka dot – узор в горошек. От модных тенденций 90-х годов не отстает и первая леди США Мелания Трамп.

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Легкий и элегантный черно-белый наряд первая Мелания Трамп выбрала для появления на конференции в Антланте. Длинное белое платье в черный горох от Alessandra Rich подчеркнуло фигуру госпожи Трамп благодаря широкому поясу на талии. К слову, наряд обошелся президентской супруге в 2016 евро (около 60 000 гривен).

Мелания Трамп в платье с узором polka dot держит за руку Дональда Трампа Фото: AFP

Поверх платья с узором polka dot 48-летняя Мелания накинула белое пальто из кашемира, а сам деловой look завершила туфлями-лодочками в тон коричневому поясу и солнцезащитными очками.

Мелания Трамп в черно-белом наряде вместе с Дональдом Трампом Фото: AFP

Напомним, что днями ранее для празднования католической Пасхи первая леди США выбрала нежное платье с цветочным принтом от американского бренда Carolina Herrera. Благодаря светло-фиолетовому поясу на талии наряд подчеркнул стройность Мелании, а нежные оттенки ткани – ее шоколадный цвет кожи.

А также во время визита в Аргентину Мелания Трамп умудрилась сменить пять нарядов за один день.

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