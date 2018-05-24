Как одеться на вечеринку и свидание в стиле casual
Стильные образы для него и для нее подобрал наш эксперт, тренер по стилю и шоппингу, телеведущий и основатель "Школа Шоппера" Рост Дикой
Весенне-летний сезон – время проводить время на вечеринках на открытом воздухе и на романтических свиданиях. Как одеться, чтобы выглядеть стильно и уместно? У нас есть готовые ответы:
1. Вечер вдвоем
Слева – актер Крис Хемсворт на прогулке с женой Эльсой Патаки (фото – Getty). Справа – джинсы, футболка, рубашка, носки, обувь – все GANT
Основа образа – удобная обувь в спортивном стиле. Также сделайте ставку на многослойность: наденьте рубашку поверх футболки, как это делает Крис Хемсворт.
2. Вечеринка в гольф-клубе или на воде
Слева – принц Гарри (фото – Getty). Справа – шорты, поло, эспадрильи – все GANT.
Это именно тот случай, когда поднятый воротник на футболке-поло будет выглядеть уместно – чтобы шея не обгорела. Но главное – обратить внимание обувь. Для прогулки на яхте это должна быть пара на белой резиновой подошве или эспадрильи.
3. Свидание
Джемпер, футболка-поло, джинсы, аксессуары – все GANT.
Летние свидания особенно приятны. Романтический ужин в уютном ресторане, а после – прогулка по набережной моря, реки или в парке. Возьмите с собой легкий трикотажный джемпер или свитер в английскую косу. В подходящий момент накиньте его на плечи любимой. Яркие брюки и поло – идеальный выбор для летнего легкого свидания.
Образ для нее
Бомбер, эспадрильи, шорты и футболка-поло – все GANT
Адреса магазинов GANT:
Киев:
ТРЦ Ocean Plaza
ТРЦ Космополит
Львов:
пл. Мицкевича, 8
Одесса:
ул. Екатерининская, 18
Харьков:
ТРЦ Караван