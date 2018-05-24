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Как одеться на вечеринку и свидание в стиле casual

Стильные образы для него и для нее подобрал наш эксперт, тренер по стилю и шоппингу, телеведущий и основатель "Школа Шоппера" Рост Дикой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:35
Как одеться на вечеринку и свидание в стиле casual

Весенне-летний сезон – время проводить время на вечеринках на открытом воздухе и на романтических свиданиях. Как одеться, чтобы выглядеть стильно и уместно? У нас есть готовые ответы:

1. Вечер вдвоем

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Слева – актер Крис Хемсворт на прогулке с женой Эльсой Патаки (фото – Getty). Справа – джинсы, футболка, рубашка, носки, обувь – все GANT

Основа образа – удобная обувь в спортивном стиле. Также сделайте ставку на многослойность: наденьте рубашку поверх футболки, как это делает Крис Хемсворт.

"Этот образ подойдет для романтических прогулок в городских парках и для похода в кино".
Рост Дикой

2. Вечеринка в гольф-клубе или на воде

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Слева – принц Гарри (фото – Getty). Справа – шорты, поло, эспадрильи – все GANT.

Это именно тот случай, когда поднятый воротник на футболке-поло будет выглядеть уместно – чтобы шея не обгорела. Но главное – обратить внимание обувь. Для прогулки на яхте это должна быть пара на белой резиновой подошве или эспадрильи.

3. Свидание

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Джемпер, футболка-поло, джинсы, аксессуары – все GANT.

Летние свидания особенно приятны. Романтический ужин в уютном ресторане, а после – прогулка по набережной моря, реки или в парке. Возьмите с собой легкий трикотажный джемпер или свитер в английскую косу. В подходящий момент накиньте его на плечи любимой. Яркие брюки и поло – идеальный выбор для летнего легкого свидания.

Образ для нее

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Бомбер, эспадрильи, шорты и футболка-поло – все GANT

"На вечеринку на яхту предлагаю надеть поло нежно-розового цвета с льняными шортами. Дополните эспадрильями и бомбером".
Рост Дикой

Адреса магазинов GANT:

Киев:
ТРЦ Ocean Plaza
ТРЦ Космополит

Львов:
пл. Мицкевича, 8

Одесса:
ул. Екатерининская, 18

Харьков:
ТРЦ Караван

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Источник: "Сегодня"
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