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Как одеться в офис: деловой образ в черном платье от Амаль Клуни

Черно-белая мода для офисных работников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:45
Амаль Клуни
Амаль Клуни
Фото: AFP

Жена американского актера Амаль Клуни не просто красивая женщина, а еще и старается на благо обществу. Так, молодая супруга артистка и юрист по образованию посетила заседание в Совете Безопасности ООН. 

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Для такого важного мероприятия звездная супруга выбрала элегантное черное платье-футляр на крупных пуговицах. Свой деловой образ знаменитость дополнила замшевыми серо-бежевыми лодочками, черной сумкой и солнцезащитными очками. 

Амаль Клуни в элегантном черном платье
Амаль Клуни в элегантном черном платье
Фото: Getty Images

Позже Амаль Клуни была замечена на улицах Нью-Йорка еще в одном классическом наряде, правда, на этот раз уже белого цвета. Фотографом удалось запечатлеть жену Клуни в облегающем платье средней длины и коротком жакете в сочетании с бежевой сумкой и туфлями на шпильке. 

Амаль Клуни демонстрирует белое платье-футляр
Амаль Клуни демонстрирует белое платье-футляр
Фото: Getty Images

В целом, гардероб Амаль Клуни - это образец женственности и элегантности. Она обожает платья-футляры, классические рубашки и брючные костюмы, поэтому, составляя свой базовый гардероб, можно позаимствовать у красотки стильные идеи. 

Напомним, что ранее в СМИ появилась сенсационная информация о том, что якобы Джорджа и Амаль Клуни на грани развода. Позже стали известны детали и оказалось, что пара переживает сложный период и пока живет по отдельности

Смотрите видео о том, как Джордж Клуни и его жена Амаль рассказали о семейной жизни:

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Амаль Клуни
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