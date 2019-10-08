Как одеваться стильно, недорого и со вкусом: лайфхак

Выбираем одежду на холодный период – главные советы модников

Винтаж в тренде. Модники стали отыскивать в секонд-хенде элитные наряды. Корреспонденты новостей "Сегодня" провели эксперимент – направились к магазину подержанных вещей столицы.

"Шелк, кашемир и шерсть – считаю, что в секонд-хенд нужно ходит за супер качественными вещами", – рассказывает художница Екатерина Дудукало.

В то, что качественный наряд можно приобрести в магазинах подержанной одежды – поверить трудно. И Екатерина Дудукало развеивает мифы: "Здесь можно найти супер товар – брендовую одежду в самых интересных стилистических решениях".

Некоторые эксклюзивные вещи, которые девушка находит на винтажных барахолках столицы, выставляет на продажу. К примеру, кашемировую кофту, за которую в бутике просят 29 000 гривен! Цену находки можно сравнить в интернете.

Разумеется, такие поиски – настоящий квест. А еще дополнительный стресс – продавцы в таких магазинах "не встречают клиентов с шампанским".

"Главное такие вещи хорошенько дома отпарить или сдать в химчистку. Отпаривание хорошо убьет запах и продезинфицирует, отпаривание убивает 99% микробов. За ультрамодное шерстяное английское пальто я отдаю всего 250 гривен!", – рассказывает модница.

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Также наша героиня рассказала, на что она обращает в первую очередь внимание при выборе вещей в секонд-хендах – текстура ткани. А вот тратить времени на поиски обуви Екатерина не советует, поскольку завозят много дермантина. Еще один совет – ходить на закупки в будние дни и просить скидку: "Одевайтесь для секонд-хенда "победнее", чем проще вы будете одеты, тем больше скидки вам дадут".

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