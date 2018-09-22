Как отличить искусственную кожу от натуральной: советы экспертов

Специалисты поделились действенными советами, которые помогут отличить оригинал от подделки

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Заплатить бешеные деньги за обновку – и купить хлам! Подделки – вместо качественного – продают даже в магазинах. Причем берут за это, как за добротную вещь. Как распознать фальшивку, когда вы покупаете, к примеру, кожаные вещи?

Продавцы на столичном рынке вспоминают – каких только проверок кожаных изделий не видели! Украинцы пытаются отличить подделку от оригинала собственными методами -поджигают, пробуют на зуб, нюхают. Мы расскажем о наиболее распространенных способах проверки кожаных изделий.

Наш топ тестирования кожаного материала на подлинность возглавляет сжатие. На изделии из натуральной кожи должны появиться мелкие морщинки, а потом исчезнуть. Дальше – гибкость. Обувь и верхняя одежда из натуральной кожи после сгибания быстро возвращаются в исходное состояние.

Еще один метод – тщательное исследование изнанки. В натуральной коже она шершавая, в искусственной – гладкая. И, наконец, цена. Натуральный продукт не может стоить дешево: цена на хорошую кожаную куртку начинается от 3500 гривен.

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А вот действует ли в наше время легендарный метод проверки кожи из 90-х – поджигание? Оказывается, производители так научились подделывать материалы, что ни кожа, ни ее заменитель больше не воспламеняются! Поэтому метод из "прошлого" сейчас не эффективен.

А еще экспериментировать с огнем и одеждой не советуют юристы. По закону, это будет расценено как умышленная порча вещи. Единственное, на что имеет право потребитель, – это сдать товар в лабораторию.

Напомним, ранее мы рассказывали, как отличить винтажную вещь от подделки.