Как правильно носить бежевый плащ: элегантный стиль Иванки Трамп

Бизнеследи показала, с чем можно носить тренд 2019

Иванка Трамп Фото: AFP

Дочь американского президента Иванка Трамп умеет превращать обыденный сдержанный стиль в более праздничный. С помощью ярких аксессуаров даже базовые вещи приобретают нетривиальный вид.

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Во время очередного выхода в свет стильная блондинка вдохнула жизнь в базовую вещь женского гардероба и показа, как правильно носить бежевый плащ. Так, для поездки в Африку 37-летняя Иванка выбрала элегантный и одновременно удобный бежевый плащ с поясом на талии и темными пуговицами. Также дочь президента примеряла классическую белую блузки и приталенные брюки с черными балеткам.

Иванка Трамп примеряла бежевый плащ с черными брюками Фото: instagram.com/alwaysivanka

Иванка Трамп в ожидании рейса Фото: instagram.com/alwaysivanka

Ярким пятном в ее сдержанном образе стал шелковый платок с красным отливом, идеально ровные волосы и легкий макияж с едва заметным акцентом на глазах.

Напомним, ранее Иванка Трамп пришла в Белый дом в очень элегантном образе, напомнившем героинь книжных романов XIX века. Волосы Иванки были собраны в пучок, из которого они выбивались небрежными прядями, создавая эффект чувственной и невинной сексуальности.

А после Иванка пришла на конференцию, где выступал Дональд Трамп, в белоснежном костюме от бренда Roland Mouret, который украшал широкий пояс, и бежевых туфлях.

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