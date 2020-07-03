Как правильно носить платье-рубашку: эффектные образы на каждый день

Рассказываем, с чем носить платье-рубашку, чтобы выглядеть безупречно и стильно

Платье-рубашка – один из самых выигрышных и универсальных фасонов, который только может быть в гардеробе. Это действительно та вещь, которая подойдет девушке любого возраста и любого строения фигуры. Сегодня.Lifestyle рассказывает, какие модные платья-рубашки 2020-2021, как носить платье-рубашку каждый день.

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Платье-рубашка идеально сочетает в себе эстетичность и практичность, привлекательность и комфорт. Однако у многих дам возникает вопрос: с чем носить платье-рубашка? Разберемся с этим далее в материале.

Как носить платье-рубашку Фото: Pinterest

Сразу поговорим о трендах. В 2020 году самой модной моделью платья-рубашки является оверсайз. В этом сезоне такой фасон также можно встретить в многослойных или многоярусных вариантах. Актуальна также классика – платье с пуговицами и резинкой на талии. На пике популярности – платье на запах.

Как носить платье-рубашку летом

Фото: Pinterest

Самые красивые платья-рубашки 2020-2021 представлены моделями длины миди и макси. Короткие платья тоже можно носить, но лучше всего они подойдут для пляжных прогулок и под летнюю открытую обувь.

С чем носить платье-рубашку

Короткое платье-рубашку можно дополнять шортами.

Длинное платье эффектно смотрится в сочетании с брюками, короткими шортами, юбками и топами.

Платье-рубашку в клетку можно дополнить короткой джинсовой курткой или оверсайз.

С чем носить платье-рубашку

Фото: Pinterest

Длинное платье-рубашка выглядит самодостаточно, поэтому его можно дополнить минимальным количеством аксессуаров или вовсе обойтись без них. Для создания практичного и стильного образа летом платье-рубашку дополняем обувью на низком ходу: босоножками, сандалиями, кедами. Для более романтичного – высокими каблуками.

Как носить платье-рубашку летом 2020

Фото: Pinterest

Платье-рубашка с запахом настолько универсальное, что позволяет создать абсолютно любой образ: от нежного романтичного до вызывающе дерзкого. Но лучше всего такое платье носить как самостоятельную единицу, делая акцент на талии и ногах с помощью разреза и тонкого ремешка.

С чем носить платье-рубашку

Фото: Pinterest

Платье-рубашка с брюками 2020 также один из трендовых вариантов аутфита на лето. Особенно хорошо со штанами смотрятся белые платья. Миксуйте образ с разной длиной и цветами, сочетайте белый и голубой, черный и белый, полоску и принты.

Платье-рубашка с брюками

Фото: Pinterest

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