Как правильно носить платье-рубашку: эффектные образы на каждый день
Рассказываем, с чем носить платье-рубашку, чтобы выглядеть безупречно и стильно
Платье-рубашка – один из самых выигрышных и универсальных фасонов, который только может быть в гардеробе. Это действительно та вещь, которая подойдет девушке любого возраста и любого строения фигуры. Сегодня.Lifestyle рассказывает, какие модные платья-рубашки 2020-2021, как носить платье-рубашку каждый день.
Ранее мы писали о 10-ти трендовых белых платьях на лето, а также с чем носить модную майку на бретельках летом.
Платье-рубашка идеально сочетает в себе эстетичность и практичность, привлекательность и комфорт. Однако у многих дам возникает вопрос: с чем носить платье-рубашка? Разберемся с этим далее в материале.
Сразу поговорим о трендах. В 2020 году самой модной моделью платья-рубашки является оверсайз. В этом сезоне такой фасон также можно встретить в многослойных или многоярусных вариантах. Актуальна также классика – платье с пуговицами и резинкой на талии. На пике популярности – платье на запах.
Самые красивые платья-рубашки 2020-2021 представлены моделями длины миди и макси. Короткие платья тоже можно носить, но лучше всего они подойдут для пляжных прогулок и под летнюю открытую обувь.
Читайте также:Льняные вещи: как носить и с чем сочетать
С чем носить платье-рубашку
- Короткое платье-рубашку можно дополнять шортами.
- Длинное платье эффектно смотрится в сочетании с брюками, короткими шортами, юбками и топами.
- Платье-рубашку в клетку можно дополнить короткой джинсовой курткой или оверсайз.
Длинное платье-рубашка выглядит самодостаточно, поэтому его можно дополнить минимальным количеством аксессуаров или вовсе обойтись без них. Для создания практичного и стильного образа летом платье-рубашку дополняем обувью на низком ходу: босоножками, сандалиями, кедами. Для более романтичного – высокими каблуками.
Платье-рубашка с запахом настолько универсальное, что позволяет создать абсолютно любой образ: от нежного романтичного до вызывающе дерзкого. Но лучше всего такое платье носить как самостоятельную единицу, делая акцент на талии и ногах с помощью разреза и тонкого ремешка.
Платье-рубашка с брюками 2020 также один из трендовых вариантов аутфита на лето. Особенно хорошо со штанами смотрятся белые платья. Миксуйте образ с разной длиной и цветами, сочетайте белый и голубой, черный и белый, полоску и принты.
Напомним, мы также публиковали обзор модных сарафанов на лето.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное