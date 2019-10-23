Как правильно составить гардероб: советы персонального стилиста

В рамках Kharkiv Fashion прошли показы украинских и зарубежных дизайнеров

Kharkiv Fashion 2019 Фото: пресс-служба

Самое масштабное модное событие Восточной Украины – Kharkiv Fashion 2019 состоялось в Харькове на Арт-заводе "Механика. Иная Земля". В рамках мероприятия состоялась презентация дебютной коллекции RIDNA народной артистки Украины Ольги Сумской в коллаборации с харьковским дизайнером, основателем бренда maKha Марией Бысовой. Еще одна мечта осуществилась и у инициатора проекта, начальника Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктории Грецкой-Миргородской, которая впервые вышла на подиум и представила платье из дебютной коллекции RIDNA.

Презентация дебютной коллекции RIDNA Ольги Сумской в коллаборации с основателем бренда maKha Марией Бысовой Фото: пресс-служба

"Харьков – город, в котором возможно все, город возможностей и воплощения любой мечты в реальность. Таким воплощением стала коллекция Ольги Сумской, о которой она мечтала всю свою жизнь. Осенний Kharkiv Fashion побил все рекорды. Такого количества талантливых людей, дизайнеров и сюрпризов на подиуме не было еще ни в одном сезоне. Мы ставим амбициозные цели и будем стремительно к ним идти и достигать, чтобы с каждым годом совершенствоваться и становиться лучше", – отметила Виктория Грецкая-Миргородская.

Kharkiv Fashion 2019 Фото: пресс-служба Kharkiv Fashion 2019 Фото: пресс-служба Kharkiv Fashion 2019 Фото: пресс-служба Kharkiv Fashion 2019 Фото: пресс-служба Kharkiv Fashion 2019 Фото: пресс-служба Kharkiv Fashion 2019 Фото: пресс-служба Kharkiv Fashion 2019 Фото: пресс-служба Kharkiv Fashion 2019 Фото: пресс-служба Kharkiv Fashion 2019 Фото: пресс-служба Kharkiv Fashion 2019 Фото: пресс-служба Kharkiv Fashion 2019 Фото: пресс-служба Kharkiv Fashion 2019 Фото: пресс-служба Kharkiv Fashion 2019 Фото: пресс-служба Kharkiv Fashion 2019 Фото: пресс-служба 1/14

В рамках Kharkiv Fashion прошли показы украинских и зарубежных дизайнеров Helga Perfect Look, KisaGalisa, Ильи Иванова, Porrima, Zara Ayvazova, Vesna Fashion и других, состоялся показ коллекции от звездного дуэта А.Р.М.І.Я, перфоманс актеров детского театра "Сорванцы" совместно с брендом Lemoni и музыкальным бендом Manera. Выпускники Школы моделей первого в Украине инклюзивного модельного агентства совместно с украинскими дизайнерами Александром Бевзюком и Ириной Игнатовой представили коллекцию Stay wild из джинсовой ткани, с вышитыми элементами и принтами. На подиум также вышли модели plus size всеукраинского проекта "Велика Краса Країни" с показом новой меховой коллекции от салона "Чарівні Хутра" при участии fashion-дизайнера Константина Пономарева, а также участницы проекта представили коллекцию харьковского дизайнера Виктории Бугрим.

"Мы живем в мире, где уже давно нет эталонов красоты и даже невероятно красивые женщины могут иметь много комплексов, вспомним историю той же Мэрилин Монро. У наших женщин есть проблемы с принятием себя. До сих пор на них влияют отголоски постсоветского наследия: либо не привлекать лишнего внимания либо уж разодеться в пух и прах, когда стразы стразами погоняют. Я же советую посмотреть на себя другими глазами. Сфотографируйте себя в леггинсах и водолазке и найдите то, что в вашей фигуре хорошо. У девушки могут быть красивые запястья, лодыжки, откройте их, например. Ищите на чем бы поставить акцент, а не на вечные изъяны" – советует персональный харьковский стилист Александра Моргун.

Вместе с ней редакция "Сегодня" отобрали подиумные модели Kharkiv Fashion, которые смогут скорректировать некоторые особенности фигуры, а также рассказала о хитростях составления гардероба.

Kharkiv Fashion 2019 Фото: пресс-служба

Когда нужно скрыть проблемные зоны

Мы живем в мире, где необязательно себя постоянно обтягивать. Почему такой универсальный тренд, как oversize так долго не находит отклика в Украине? Девушки боятся заявлять о себе и расширять свое пространство. Часто женщина не покупает М, а берет XS, потому что она психологически не признала, что ее вес изменился. Почему также многие не готовы отказаться от джинсов-скинни а-ля Бритни Спирс или "химии" на голове? Период их беззаботного школьного, студенческого периода приходился как раз на время, когда данный фасон и прическа были популярны, а сейчас они не хотят принимать свой возраст. Оверсайз же подходит вообще всем, ведь и этот фасон можно корректировать с помощью ремней. Допустимо выбирать кардиган из плотной ткани или пальто и плащи желательно длины ниже колена, такого халатного фасона. Брюки следует выбирать слегка свободные сверху и зауженные книзу. Да и девушка в оверсайзе намного больше интересна, ведь есть такое понятие как интеллектуальная мода. У мужчин сегодня, как никогда, есть запрос на думающих и состоявшихся женщин.

Удлинить ноги

Обращайте внимание больше на посадку, чем на дизайн. Длина ног начинается от талии, так что с помощью пояса вы можете ее визуально приподнять и таким образом добавить себе недостающей длины. Всем посоветую обратить внимание на mom's jeans из плотного котона, да и высокое расположение карманов будто приподнимает линию бедер. Но такие джинсы не подойдут очень высоким девушкам, им как раз выбирать лучше вещи с заниженной талией.

Kharkiv Fashion 2019 Фото: пресс-служба

Как освежить уставший цвет лица

Теплые цвета могут сделать славянок еще бледнее. А вот зеленый, цвет морской волны, елочно-зеленый, темно-синий помогут в этом вопросе. Имиджевые очки в модной оправе также отвлекут внимание и добавят образу статусности.

Kharkiv Fashion 2019 Фото: пресс-служба

Отсутствие длинной шеи

Если хотим удлинить что-то, то следует добавить вертикальные линии, а вот если хотим убрать – добавляем горизонталь. Водолазки стоит отложить в сторону, а выбирать V- образные вырезы.

Kharkiv Fashion 2019 Фото: пресс-служба Kharkiv Fashion 2019 Фото: пресс-служба Kharkiv Fashion 2019 Фото: пресс-служба 1/3

Как выглядеть по-настоящему женственной

Чаще всего все сразу выбирают женственные платья с рюшами, балетки или невероятной высоты каблуки. Но женственно можно выглядеть даже в кроссовках и в мужском комбинезоне, или в свитере из мужского отдела. Все дело в контрасте. Крупная славянская кость в сочетании с рюшами и огромным каблуком создают несуразный образ девушки.

Не бойтесь экспериментов, закатите рукава или растегните рубашку, покажите ключицы, шею и зону декольте. Несколько лет назад я проводила эксперимент, когда как раз был бум бельевого стиля. Я показывала мужчинам две фотографии девушек. На одной девушка была в очень откровенном платье, а на другом в вязаном кардигане и в джинсах. Все опрошенные мужчины сказали, что вторая девушка кажется им сексуальнее, ведь элемент загадки их очень соблазняет.

Kharkiv Fashion 2019 Фото: пресс-служба

Прислушиваться к состоянию души

Откажитесь от мнения других, хватит так много зависеть от того, что о вас говорят другие. Позвольте себе надеть яркую вещь, значит у вас сейчас такое настроение. А ведь у женщин многое зависит от внутреннего состояния. Для мужчин одежда – это способ достижения цели, а для нас – это ресурс! Хочется надеть экстремальные цвета – попробуйте, видимо, в этот момент ваша душа хочет насытиться яркими впечатлениями.

Kharkiv Fashion 2019 Фото: пресс-служба

Присматривайтесь к одежде … для мужчин!

Чаще заглядывайте в гардероб своего бойфренда или отправляйтесь в мужские отделы магазинов. Одежда противоположного пола на женщине выглядит очень эффектно. Там можно найти примеры отличного оверсайза или лаконичные пиджаки и свитера, которые так необходимы в холодную пору года.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно выбирать нижнее белье: основные правила.

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