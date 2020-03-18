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Как правильно ухаживать за волосами весной

Узнайте, что нужно делать, чтобы волосы после зимы стали густыми и красивыми

Ольга Козачок
Сегодня, 22:43

Шапки, шарфы и капюшоны порядком надоели за зиму не только вам, но и вашей шевелюре. А если добавить к этому перепады температуры от сухого и теплого воздуха в помещении до мороза на улице, то картина негативного влияния зимы – налицо, точнее, на волосах. Они становятся слабыми, ломкими, тусклыми и непослушными. Как правильно ухаживать за своими локонами весной, чтобы они излучали блеск, красоту и здоровье, узнайте в нашей статье.

Грамотный уход за волосами весной
Грамотный уход за волосами весной
Фото: Pexels

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Как восстановить волосы после зимы: полезные советы

  • Дайте волосам отдых после зимы. Не практикуйте сложные укладки, стайлинговые средства, плойки, утюжки, щипцы, фены, которые очень портят волосы. После мытья старайтесь высушивать волосы естественным путем.
  • Состригите посеченные кончики. Эта процедура обновит и омолодит ваши волосы, а также улучшит и освежит внешний вид прически.

Смотрите видео, как плести косу с лентой:

  • В период восстановления не стоит без видимой необходимости красить волосы. Лучше сделать паузу, потому что средства окрашивания портят волосы.
  • Выбирая шампунь и маску, отдайте предпочтение интенсивному уходу за волосами и активным средствам. К примеру, гиалоурановая кислота, аминокислоты, различные растительные компоненты и природные масла хорошо подойдут для ослабленных волос, укрепят и подпитают их.
  • Сухие, ломкие и истонченные волосы будут благодарны средствам с пантенолом. Они притягивают молекулы воды внутрь волос, придают локонам дополнительный объем и красоту.

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  • Какое масло лучше использовать для волос? Желательно дважды в неделю делать маски на основе репейного или касторового масел. Они содержат большое количество жирных кислот, которые укрепляют волосяные фолликулы, улучшают кровообращение в коже головы и стимулируют рост волос.
  • Ежедневный уход за волосами для роста и восстановления ослабленных локонов должен включать мягкий 10-минутный массаж кожи головы. Он улучшит кровообращение, увеличит толщину каждого волоса и оздоровит ваши пряди.
  • Восстановлению волос после зимы очень поможет правильное питание. В рационе должны присутствовать витамины А, С, группы В, никотиновая кислота и другие микроэлементы, которые содержатся в замороженных, а также сезонных овощах и фруктах, хранящихся в течение всей зимы – свекле, моркови, капусте, тыкве, репе, клюкве и др. Также следует регулярно употреблять сухофрукты, орехи, бобовые и красную рыбу.

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