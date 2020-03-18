Как правильно ухаживать за волосами весной

Узнайте, что нужно делать, чтобы волосы после зимы стали густыми и красивыми

Шапки, шарфы и капюшоны порядком надоели за зиму не только вам, но и вашей шевелюре. А если добавить к этому перепады температуры от сухого и теплого воздуха в помещении до мороза на улице, то картина негативного влияния зимы – налицо, точнее, на волосах. Они становятся слабыми, ломкими, тусклыми и непослушными. Как правильно ухаживать за своими локонами весной, чтобы они излучали блеск, красоту и здоровье, узнайте в нашей статье.

Грамотный уход за волосами весной Фото: Pexels

Как восстановить волосы после зимы: полезные советы

Дайте волосам отдых после зимы. Не практикуйте сложные укладки, стайлинговые средства, плойки, утюжки, щипцы, фены, которые очень портят волосы. После мытья старайтесь высушивать волосы естественным путем.

Состригите посеченные кончики. Эта процедура обновит и омолодит ваши волосы, а также улучшит и освежит внешний вид прически.

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В период восстановления не стоит без видимой необходимости красить волосы. Лучше сделать паузу, потому что средства окрашивания портят волосы.

Выбирая шампунь и маску, отдайте предпочтение интенсивному уходу за волосами и активным средствам. К примеру, гиалоурановая кислота, аминокислоты, различные растительные компоненты и природные масла хорошо подойдут для ослабленных волос, укрепят и подпитают их.

Сухие, ломкие и истонченные волосы будут благодарны средствам с пантенолом. Они притягивают молекулы воды внутрь волос, придают локонам дополнительный объем и красоту.

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Какое масло лучше использовать для волос? Желательно дважды в неделю делать маски на основе репейного или касторового масел. Они содержат большое количество жирных кислот, которые укрепляют волосяные фолликулы, улучшают кровообращение в коже головы и стимулируют рост волос.

Ежедневный уход за волосами для роста и восстановления ослабленных локонов должен включать мягкий 10-минутный массаж кожи головы. Он улучшит кровообращение, увеличит толщину каждого волоса и оздоровит ваши пряди.

Восстановлению волос после зимы очень поможет правильное питание. В рационе должны присутствовать витамины А, С, группы В, никотиновая кислота и другие микроэлементы, которые содержатся в замороженных, а также сезонных овощах и фруктах, хранящихся в течение всей зимы – свекле, моркови, капусте, тыкве, репе, клюкве и др. Также следует регулярно употреблять сухофрукты, орехи, бобовые и красную рыбу.

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