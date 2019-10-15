Как правильно выбирать нижнее белье: основные правила

Советы украинских дизайнеров: на что обращать внимание при выборе нижнего белья

Как правильно выбрать нижнее белье Фото: instagram.com/fox_lingerie

Красивое нижнее белье – это не только look для свиданий с вашим любимым человеком. Белье может отлично справиться с задачей скрыть несовершенство тела. При этом может легко испортить ваш образ, если вы выберете неправильный размер или модель. Если вы хотите создать красивый и элегантный образ, вы должны помнить о типе вашей фигуры и стараться придерживаться нескольких правил.

Как подобрать нижнее белье: точные размеры

Вы сможете найти подходящий размер нижнего белья у разных брендов, если будете знать параметры груди, талии и бедер. Не рекомендуем убавлять пару сантиметров, чтобы казаться стройнее в глазах консультанта. Белье на размер меньше визуально искажает формы. Кроме того, слишком узкое нижнее белье не только приводит к появлению неровных выпуклостей и комков под вашей одеждой, но и может вызвать раздражение кожи от трения.

Тренды белья 2019 Фото: instagram.com/fox_lingerie

Каким должно быть нижнее белье: бюстгальтер

Все стилисты утверждают, что есть одно главное правило: бюстгальтер должен быть невидимым. Во-первых, вы должны обратить внимание на фактуру материалов, из которых сделан ваш бюстгальтер и одежда. Чем свободнее фасон вашей одежды, тем больше декоративных деталей может иметь ваш бюстгальтер.

Молочный комплект нижнего белья Фото: instagram.com/fox_lingerie

Бюстгальтер с вертикальным швом подойдет для близко посаженной или узкой груди, а чтобы придать формам больше округлости и дополнительного объема, выбирайте бюстгальтер с эффектом пуш-ап или бесшовный бюстгальтер.

Бюстгальтеры с поддержкой, с Т-образным швом, широкими бретелями и дополнительными прокладками и косточками с корсетной вставкой подойдут для любой формы груди с размером чашки больше D, поскольку такая грудь тяжелая и требует дополнительной поддержки.

Бюстгальтер с диагональным швом и эффектом пуш-ап подойдет для груди, которая находится не в приподнятом состоянии, либо растянутая после кормления ребенка, либо от возрастной потери упругости.

Помните, чашка бюстгальтера должна повторять контур груди (она не должна выходить за косточку бюстгальтера и не пережиматься ею).

Как выбрать нижнее белье: трусики

Может показаться, что трусики не играют никакой роли в вашем имидже. Но вы должны помнить об одной крошечной детали, которая может испортить ваш невероятный вид: линии трусиков, которые очень хорошо видны. А чтобы избавиться от проблемы с резинкой, которая буквально "разрезает" ваше тело, вы должны выбирать трусики с высокой талией или бесшовные шорты.

Трусики с высокой талией Фото: instagram.com/fox_lingerie

Для повседневного использование выбирайте классический вариант – трусики бикини, так как они удобны для большинства типов телосложения. Если вы обладательница небольшого животика, вам точно нужны трусики с высокой посадкой. Они смогут визуально подтянуть "проблемную зону". Также такая модель станет идеальным вариантом для фигуры "песочные часы".

А если вы предпочитаете тонкую облегающую одежду – носите стринги. Они не добавляют лишний объем и никогда не создают видимых следов от силуэта трусиков в зоне ягодиц.

Выбираем нижнее белье: материал

Текстура вашего нижнего белья и одежды должна совпадать. Например, если вы носите предмет из легкой ткани, вы должны носить трусики из аналогичного материала.

Хлопок ценится, когда речь идет об удобном нижнем белье, потому что он дышащий. Кроме того, вероятность вызывать на вашем теле раздражение или сыпь очень низкая. Но несмотря на то, что воздухопроницаемость хлопкового белья делает его более комфортным, под одеждой он не всегда выглядит гладким.

Хлопковое нижнее белье Фото: instagram.com/fox_lingerie

Для более облегающих образов выбирайте нижнее белье из эластичного синтетического материала, такого как нейлон, лайкра или спандекс. Для максимально комфортных ощущений шелк выбирайте только для особых случаев. Шелковое белье дарит ощущение сексуальности, но оно не дышит так же хорошо, как хлопок.

При покупке нового комплекта удостоверьтесь, что белье имеет хлопковый подклад в зоне промежности. Если подкладка синтетическая, вы рискуете задержать влагу, что в итоге может привести к инфекциям.

Стильные комплекты белья от украинских дизайнеров

Сегодня украинские бренды создают для женщин не только качественное и красивое, но и комфортное белье. Так, к примеру Fox lingerie в этом сезоне представил две отдельные линейки нижнего белья – базовую и будуарную, модели которых продуманы до мелочей. Дизайнеры не отказываются от классики, а лишь добавляют в нее современные мотивы.

Комплект нижнего белья с декором Фото: instagram.com/fox_lingerie

А вот стилисты DARI CO сделали акцент в этом сезоне на боди, так как это незаменимая часть гардероба современной девушки.

Бренд DARI CO, цена – 800 грн Фото: Instagram/dari_co

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Бренд senoras_page, цена – 980 грн Бренд Fox lingerie Фото: instagram.com/fox_lingerie Бренд weird_bird, цена – 1690 грн Фото: Instagram/weird_bird Бренд Leaf, цена – 1350 грн Фото: Instagram/leaf.lingerie Бренд zhilyova_lingerie, цена комплекта с поясом – 5600 грн Фото: Instagram/zhilyova_lingerie 1/5

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