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Смотреть состав, использовать принт и цвет: как правильно выбрать колготки под любой образ

Сегодня, 15:39

Чем прохладнее на улице, тем плотнее должны быть колготки

Капроновые чулки – вещь необходимая, но коварная. То с цветом не угадаешь, то стрелку "пустят" в неподходящий момент. Как выбрать наиболее надежный материал, что надо искать в составе и правда ли, что ночь в морозилке спасет колготки от неприятных неожиданностей, Юлия Глушко с коллегами-девушками решила разобраться в рамках утреннего шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24". А стилист Янина Капишина рассказала, как стильно и модно сочетать с одеждой цветные и принтованные чулки.

Ведущая Юлия Галушка
Ведущая Юлия Галушка
Фото: пресс-служба

По словам стилиста, яркие колготки стоит выбирать под цвет обуви, что делает ноги длиннее. Также необычные колготки выбирают под цвет юбки или верхней одежды. Это, по словам эксперта, добавляет образу яркий акцент и делает его более выразительным.

А вот, как правильно выбирать колготки, ориентируясь на их качество, стоит ли обращать внимание на их цену, рассказала подробнее в сюжете начальник отдела в сфере торговли главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Ирина Мазепа.

Подробнее смотрите в сюжете:

Тем временем AMBUSH и Converse представили волосатые и резиновые кеды из совместной коллекции.

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стиль полезные советы колготки
Источник: Сегодня
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