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Как правильно завязывать галстук за 5 минут: видеоурок

Интересный способ, как красиво завязать галстук

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:48
Учимся завязывать галстук
Учимся завязывать галстук
Фото: Pixabay

А вы знали, что многие мужчины не умеют завязывать себе галстук, а за них это делают женщины? Такой навык невозможно получить сразу, нужна практика. С первого раза завязать этот элемент мужского гардероба сложно и мало у кого получается. 

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К тому же существует множество разных способов и каждый из них по-своему интересный. Для начала разберем с вами самый простой и носибельный вариант.

Как завязать галстук классическим методом?

Один из самых простых способов, с помощью которого завязывают галстук обычной формы. Можно завязывать галстуки из любого материала, поэтапно выполняя такие действия:

  1. Оберните галстук вокруг шеи наружной поверхностью внутрь, а конец изделия должен свисать до пояса.
  2. Заведите тонкую часть галстука поверх утолщенной.
  3. Перекиньте широкий конец на узкий.
  4. Проведите широкий конец в петлю перед шеей.
  5. Вставьте широкий конец в узел у основания галстука и протяните до той длины, которая вам нужна, с помощью стягивания узла. 

Пару повторений этой техники, и вы станете настоящим профессионалом, который сможет завязать галстук за 5 минут до выхода или официальной встречи. 

Поэтапная инструкция представлена на видео:

Напомним, ранее мы рассказывали, какие цвета в одежде в тренде этой весной и летом. А также предлагаем узнать о самых стильных украшениях нового сезона. 

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