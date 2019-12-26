Как сделать красивую укладку на Новый год: видеоурок
Какую прическу выбрать на длинные волосы – совет блогера
Если вы не успели записаться к мастеру по волосам или у вас не осталось бюджета на профессиональную укладку, не отчаивайтесь. Вы вполне сможете сделать красивую прическу на Новый год 2020 своими руками. Это не так уж и трудно, главное – желание и немного ловкости рук.
Читайте также:Маникюр на Новый год: стильные идеи для праздника
Мы подготовили для вас видеоурок несложной прически на длинные волосы, которую можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Приготовьте только расческу, плойку, лак, резинки для волос и декоративные шпильки.
Прическа на Новый год 2020 от мастера по волосам Анастасии Золотой – смотреть видео:
Поверьте, с такой прической вы будете самой яркой звездой новогоднего вечера!
Смотрите также: 5 модных причесок на Новый год своими руками.
Ранее мы рассказывали, в чем встречать Новый год 2020: идеи образов, если вы празднуете дома, в ресторане или на море. Кроме того писали, что подарить маме на Новый год.
Все подробности в спецтеме Новый год 2020
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.