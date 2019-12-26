Как сделать красивую укладку на Новый год: видеоурок

Какую прическу выбрать на длинные волосы – совет блогера

Какую прическу сделать на Новый год 2020 Фото: Depositphotos

Если вы не успели записаться к мастеру по волосам или у вас не осталось бюджета на профессиональную укладку, не отчаивайтесь. Вы вполне сможете сделать красивую прическу на Новый год 2020 своими руками. Это не так уж и трудно, главное – желание и немного ловкости рук.

Мы подготовили для вас видеоурок несложной прически на длинные волосы, которую можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Приготовьте только расческу, плойку, лак, резинки для волос и декоративные шпильки.

Прическа на Новый год 2020 от мастера по волосам Анастасии Золотой – смотреть видео:

Прически на Новый год 2020 своими руками

Поверьте, с такой прической вы будете самой яркой звездой новогоднего вечера!

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Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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