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Как сэкономить на новогоднем наряде, но выглядеть дорого

Во сколько обойдется праздничный образ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:36
Новый год 2020: как выбрать недорогой наряд
Новый год 2020: как выбрать недорогой наряд
Фото: Pinterest

Как быть звездой новогодней ночи и не потратить последние деньги? Во время приготовления к празднику, есть отдельный и очень важный пункт – наряд. "Сегодня" посчитали – во сколько он обойдется, и выяснили – как сэкономить на новогодней одежде, и при этом отлично выглядеть.

Недели походов по магазинам, сотни потраченных часов в примерочных и не один спор кошелька с ценой на платье – и вот Дарья Миколайчук наконец нашла свою мечту – теплое платье с длинным рукавом в актуальном изумрудном цвете. Девушка признается – на новогодний образ деньги откладывала несколько месяцев, и теперь не скупится.

И для тех, кто берет платье не в один вечер, стилист Марина Сварцевич специально для "Сегодня" показывает лайфхак – как праздничный наряд превратить в повседневный. Оказывается, достаточно только сделать акцент на талии и носить платье с кроссовками или другой повседневной обувью.

Стоимость такого лука – 757 гривен. С блестками и пайетками будет дороже. Среди фаворитов новогодней ночи: металлический блеск, кремовые и пастельные тона, бархат и люрекс. Стоимость такого платья возрастет до полторы тысячи гривен.

Заменить платье можно юбкой и блузкой, служат такой комплект в разных вариациях – от тысячи и до трех – в зависимости от бренда, ткани и фасона.

Но если выложить кругленькую сумму за платье на одну ночь – это слишком много, то платье можно арендовать. Цены – на любой кошелек.

"Топ стартует по цене от 500 грн до 3 тысяч, 3 тысячи – это уже трендовые дорогие платья, а самые любимые среди наших клиенток – это 800, 1000, 1200 грн", – говорит владелица салона аренды вечерних платьев Дарья Савченко.

Уже не первый год арендует наряд на праздники и важные встречи Инна Морозова. На этот раз пришла за новогодним, среди почти тысячи вариантов выбрала три длинные платья. "Я, к примеру, не могу позволить купит себе такое платье, потому что я его 1-2 раза надену и оно у меня будет висеть, поэтому выгоднее прийти выбрали любое платье, на любой вкус", – говорит модница.

Арендовать одежду можно и для мужчин. Темно-синий костюм Хьюго Босс обойдется в 800 грн сутки. В стоимость аренды входит мелкий ремонт, поэтому за пятна от оливье или поврежденную молнию дополнительно платить не придется. А вот прожженные дыры все же реставрировать за ваш счет.

Ранее мы делились идеями маникюра на Новый год 2020.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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