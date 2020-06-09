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Как скрыть лишние килограммы летом: ТОП-5 правил от Андре Тана

Сегодня, 16:02

Дизайнер советует отказаться от одежды оверсайз и пестрых расцветок

В жаркую пору хочется носить на себе минимум одежды, а пара килограмм, которую мы еще не успели сбросить, предательски выдает себя. Дизайнер Андре Тан рассказал, как скрыть лишние килограммы с помощью одежды. Этим летом он советует носить одежду прямого кроя в сдержанных тонах.

В Instagram Андре Тан дал советы своим подписчицам, как летом подбирать аутфиты, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры, скрыть желаемое, и выглядеть неотразимо. Пять главных пунктов он описал в свежем посте.

Дизайнер Андре Тан
Дизайнер Андре Тан
Фото: instagram.com/andre_tan_official

"Лето все-таки наступает, а значит, нам придется уместиться в любимых летних шортах. Если же этого пока не удалось сделать – не проблема! Я подготовил для вас лайфхаки, которые помогут скрыть пару лишних килограммов за одеждой", – пишет Андре Тан.

Как скрыть лишние килограммы с помощью одежды: 5 советов Андре Тана

Нет экстремальному оверсайз и одежде "футляр". Да – шортам-бермудам и немного свободному топу. Бермуды также можно носить с рубашкой, футболкой или блузой.

Как носить шорты-бермуды | Фото: instagram.com/andre_tan_official

Нет пестрым цветам. Также следует воздержаться от белых джинсов, белых брюк и платьев. Да – спокойным, приглушенным оттенкам.

Модное летнее платье | Фото: instagram.com/andre_tan_official

Нет плиссировке. Ну только в том случае, если вы не хотите сделать акцент на бедрах. Да – джинсам, юбкам и брюкам прямого кроя.

Прямой крой скроет лишние килограммы | Фото: instagram.com/andre_tan_official

Нет длинным футболкам, блузам и свитшотам. Они создают дисбаланс образа, увеличивая объемы. Модели длиной чуть ниже талии – ваше все.

Дизайнер советует носить футболки и блузы средней длины | Фото: instagram.com/andre_tan_official

Накладные карманы на груди и пышные рукава способны сделать вас визуально крупнее. Воздержитесь от лишних декоративных элементов. Небольшой акцент на талии – то, что нужно!

Платье с акцентом на талии | Фото: instagram.com/andre_tan_official

Напомним, что ранее Оля Полякова создала капсульную коллекцию одежды с Андре Таном. А Сегодня.Lifestyle рассказывали, как выбрать модные джинсы на лето по типу фигуры.

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