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Идеальный гардероб: как сочетать базовые вещи с модными тенденциями

Что должно быть в шкафу у женщины – советы стилиста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:38
Учимся у стилиста сочетать базовые вещи
Учимся у стилиста сочетать базовые вещи

Правильно наполнять гардероб, добавляя в него базовые вещи уже стало нормой для современных девушек. Мировые бренды выпускают капсулы и большие коллекции в которых предлагают нам однотонные изделия из инновационных тканей. О том, как сочетать базовые вещи с тенденциями моды рассказывает стилист Анна Лебедь.

Выбираем идеальный пиджак для базового гардероба 

В любом гардеробе всегда можно найти жакет или пиджак – это идеальная база для образа на любой случай. В жакете с джинсами или укороченными брюками можно отправится как в офис, так и на прогулку в выходной.

Пиджак в клетку или яркого цвета – must have на весну/лето 2019
Пиджак в клетку или яркого цвета – must have на весну/лето 2019

Сочетайте его с актуальными сейчас брюками-карго или плиссированными юбками. Отдавайте предпочтение трендовым тонам: оттенкам соевых ростков, пудровым розовым или синим краскам.

Какая обувь должна быть в шкафу у каждой женщины?

Выбирая обувь на весенне-летний сезон делайте смелый выбор: босоножки с перьями, прозрачные туфли лодочки, мюли на интересном низком каблуке будут очень кстати. Их простая форма позволяет носить такую обувь каждый день, но благодаря легкому декору ваш образ будет очень стильным.

Квадратный каблук – тренд 2019 года
Квадратный каблук – тренд 2019 года

Даже любимые лодочки заиграют по-новому, если они будут сделаны из прозрачной ткани или же будут дополнены лентами.

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Идеальные джинсы – правильно сочетаем базовые вещи 

Найдя однажды идеальные джинсы или брюки – расстаться с ними сложно. Да, иногда мировые тренды безжалостны. Но этой весной любые штаны можно спасти: добавьте к ним яркий шнурок вместо пояса или носите с эффектной баской.

С чем сочетать яркие брюки-клеш – советы стилиста
С чем сочетать яркие брюки-клеш – советы стилиста

Открывается большое поле для экспериментов, от которых ваши любимые джинсы точно не пострадают. Баска может быть изготовлена из кожи, кожзама, денима или даже легких тканей, как шелк или лен.

Какое платье лучше выбрать на лето 2019 и с чем носить?

Каждое утро мы бросаем взор в окно чтобы убедиться, что на улице точно тепло и можно надеть любимое платье. Маленькое черное или вашего любимого оттенка, идеально сидящее по фигуре, одновременно простое и роскошное.

Маленькое черное платье – неизменная классика
Маленькое черное платье – неизменная классика

На лето лучше выбирать лен или хлопок, чтобы жара не вскружила голову. А дополнить такое платье очень легко: платок на шее, массивные серьги или яркого оттенка куртка из денима, если вечером планируете длинную прогулку по городу.

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Актуальные модели тренча – главная вещь в гардеробе 

Если джинсовка неподходящий для вас вариант, всегда есть еще один – тренч. Эта вещь уж точно универсальная, особенно при правильном выборе оттенка: синий, беж или серый. Выбирайте модель с актуальными сейчас накладными карманами. Лучше, чтобы они были объемные и выделялись на тренче – в этом заложена в стильность и практичность этой весны.

Тренч – основная вещь в женском шкафу
Тренч – основная вещь в женском шкафу

Также читайте в нашем материале, как составить базовый гардероб из пяти вещей на весну/лето 2019.

Ранее "Сегодня" разобрались, что дешевле – купить пальто на весну или сшить его. Кроме того, мы провели эксперимент и выяснили, можно ли стильно одеться на 1000 гривен, если хочется чего-то модного, а бюджет ограничен.

Также смотрите в нашем сюжете, какая одежда привлекает мужчин больше всего:

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