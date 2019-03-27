Как сочетать вещи в клетку: советы стилиста

Главные тенденции клетчатого принта

Клетчатый узор снова вдохновляет дизайнеров. Этого весеннего сезона на гребне популярности пальто в клетку – причем, чем принт больше – тем моднее. Как сочетать клетчатые вещи в гардеробе – узнавала Наталья Тимуршина.

Тренд этой весны – клетчатая одежда! Модницы одеваются в него "с головы до ног". А именно звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер. Под пальто актриса надела еще юбку и рубашку в клеточку!

Сара Джессика Паркер Фото: Getty Images

Клетчатые пальто действительно на гребне популярности, говорят отечественные дизайнеры.

"Она порхает из сезона в сезон – видоизменяясь – по ширине, по размеру, по цветовым решениям! К тому же, чем больше клетка, тем лучше! Палитра – на любой вкус", – говорит дизайнер Серж Смолин.

"Пальто без подкладки – сейчас вся верхняя одежда очень легкая, весенняя – можете смело пробовать клетку, она выделит вас из толпы! Это тот принт, который прослужить не один сезон – хотя он в моде именно сейчас!", – отметила персональная стилист Екатерина Орехова.

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Но не только верхнюю одежду. В столичных магазинах можно увидеть клетчатые брюки и юбки:

"Очень хорошая клетка в сочетании с белым – это всегда освежает!", – посоветовала Екатерина.

Спроса на квадратный узор хватает, говорят консультанты. Но есть нюансы: косая клетка делает фигуру стройнее, а ромбы вытягивают ту часть тела, где они расположены.

Впрочем, чтобы быть в тренде – достаточно даже одной клетчатой ​​вещи в ансамбле, утверждает Светлана Катренко. Ведущая телеканала "Украина" советует, как носить модный принт:

"Иногда, правда, клетки бывает много – она ​​забирает на себя внимание что хочется что-то полегче! Тогда у меня есть любимый вариант – платок в клетку – идеальный способ изменить имидж и стать девушкой в ​​стиле пин –ап!".

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