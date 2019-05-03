Как ухаживать за джинсами, чтобы они долго носились
Руководство по уходу за джинсами
Джинсы – та вещь, без которой невозможно представить современную моду. Главное преимущество таких брюк – многофункциональность и комфорт. Кому знакома ситуация, когда любимые джинсы занашиваются в прямом смысле до дыр? А так обидно, ведь с ними не хочется прощаться и выбрасывать в мусорный бак.
Как продлить жизнь любимой одежде и какие основные правила по уходу за джинсами существуют? Поговорим в этой статье.
Перед тем, как положить брюки в стирку, посмотрите приведенные рекомендации по уходу на этикетке изделия. Ведь часто хозяйки пренебрегают правилами производителя и портят таким образом одежду.
Если вы случайно отрезали этикетку или там нет никакой информации по уходу, предлагаем общие рекомендации по стирке. Несмотря на грубость ткани, стирать ее нужно в деликатном режиме. Производители джинсов советуют переводить машинку в режим "деликатная стирка хлопка" и не повышать температуру выше 40 градусов (самая оптимальная температура – 30 градусов).
Джинсы-стрейч лучше всего стирать в холодной воде, поскольку стирка в горячей воде (от 60 градусов) ускорит выцветание денима и может деформировать лейбл. Любые джинсы рекомендуют стирать вывернутыми наизнанку.
Если вы дома пользуетесь автоматической сушилкой, сразу забудьте о ней при сушке джинсов. Дело в том, что такой аппарат может деформировать деним и придать потертости из-за высокой температуры. Дабы ваши любимые брюки выглядели как новые сушите их горизонтально на гладкой поверхности или вертикально, закрепляя прищепками на поясе.
Такой способ больше подходит для ленивых и тех, у кого нет стиральной машинки, а ручная стирка – точно им не по зубам. При заморозке бактерии убиваются и таким образом джинсы можно повторно носить, тем более, что такой метод позволяет сэкономить время и воду. А еще сторонники заморозки уверяют, что ткань не портится и не появляются потертости. Но в любом случае возникает вопрос, а что делать, если на дениме есть грязь и пятна?
Модники давно разделились на два лагеря – те, кто гладят джинсы и те, кто в этом не видят смысла. Фактически, деним не требует проглаживания, но если вам брюки более комфортные в носке после глажки, то почему бы не пройтись утюгом по штанине. Только запомните, что утюжить джинсы нужно строго с изнанки. В любом случае горячий пар ускорит появление потертостей, особенно на коленях и в районе карманов.
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