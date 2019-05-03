Как ухаживать за джинсами, чтобы они долго носились

Руководство по уходу за джинсами

Как продлить жизнь любимым брюкам - главные рекомендации Фото: Pixabay

Джинсы – та вещь, без которой невозможно представить современную моду. Главное преимущество таких брюк – многофункциональность и комфорт. Кому знакома ситуация, когда любимые джинсы занашиваются в прямом смысле до дыр? А так обидно, ведь с ними не хочется прощаться и выбрасывать в мусорный бак.

Как продлить жизнь любимой одежде и какие основные правила по уходу за джинсами существуют? Поговорим в этой статье.

Перед тем, как положить брюки в стирку, посмотрите приведенные рекомендации по уходу на этикетке изделия. Ведь часто хозяйки пренебрегают правилами производителя и портят таким образом одежду.

Как стирать деним?

Если вы случайно отрезали этикетку или там нет никакой информации по уходу, предлагаем общие рекомендации по стирке. Несмотря на грубость ткани, стирать ее нужно в деликатном режиме. Производители джинсов советуют переводить машинку в режим "деликатная стирка хлопка" и не повышать температуру выше 40 градусов (самая оптимальная температура – 30 градусов).

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Джинсы-стрейч лучше всего стирать в холодной воде, поскольку стирка в горячей воде (от 60 градусов) ускорит выцветание денима и может деформировать лейбл. Любые джинсы рекомендуют стирать вывернутыми наизнанку.

Учимся правильно сушить джинсы

Если вы дома пользуетесь автоматической сушилкой, сразу забудьте о ней при сушке джинсов. Дело в том, что такой аппарат может деформировать деним и придать потертости из-за высокой температуры. Дабы ваши любимые брюки выглядели как новые сушите их горизонтально на гладкой поверхности или вертикально, закрепляя прищепками на поясе.

А вы знали, что джинсы еще можно и заморозить?

Такой способ больше подходит для ленивых и тех, у кого нет стиральной машинки, а ручная стирка – точно им не по зубам. При заморозке бактерии убиваются и таким образом джинсы можно повторно носить, тем более, что такой метод позволяет сэкономить время и воду. А еще сторонники заморозки уверяют, что ткань не портится и не появляются потертости. Но в любом случае возникает вопрос, а что делать, если на дениме есть грязь и пятна?

Гладить или не гладить – вот в чем вопрос?

Модники давно разделились на два лагеря – те, кто гладят джинсы и те, кто в этом не видят смысла. Фактически, деним не требует проглаживания, но если вам брюки более комфортные в носке после глажки, то почему бы не пройтись утюгом по штанине. Только запомните, что утюжить джинсы нужно строго с изнанки. В любом случае горячий пар ускорит появление потертостей, особенно на коленях и в районе карманов.

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