Как увеличить глаза визуально: хитрости макияжа

Узнайте, как можно увеличить глаза с помощью косметики

Как увеличить глаза визуально Фото: pixabay

Если вы обладательница небольших, глубоко посаженных глаз, не беда, есть несколько надежных приемов, как увеличить глаза визуально при помощи косметики, сделать их более выразительными и привлекательными. Читайте полезные советы в нашей статье и становитесь красивее прямо на глазах!

Макияж – это целое искусство, благодаря которому можно преобразиться до неузнаваемости. Наша задача – акцентировать внимание на глаза. Для этого существует несколько хитростей правильного наложения косметики на лицо.

Перед тем, как увеличить глаза визуально, важно учесть многие нюансы: форму бровей, длину и густоту ресниц, посадку и разрез глаз.

Как увеличить глаза визуально: корректируем брови

Начнем с бровей. Ведь чем красивее брови, тем выразительнее кажутся глаза. Для начала их нужно приподнять с внутренней части в месте излома на уровне зрачка. Для этого воспользуйтесь пинцетом. Брови следует слегка заузить к внешним краям. Промежутки между волосками бровей закрасьте карандашом в тон волос.

Как увеличить глаза визуально. Фото: pixabay

Как увеличить глаза визуально: работаем с ресницами

Длинные, пышные, изогнутые ресницы делают взгляд более выразительным и глубоким, добавляют глазам очарования и зрительно их увеличивают. Длинные натуральные ресницы достаточно просто подкручивать керлингом. После этого нанесите один-два слоя туши – так взгляд станет более выразительным. Если же у вас ресницы светлые и коротковатые, возьмите на вооружение вариант накладных ресничек.

Как увеличить глаза визуально: наносим тени

Вот мы и подобрались к главному пункту увеличения глаз. За счет игры цветов и комбинирования темных и светлых оттенков теней и подводок достигается увеличение объема, глубины, выразительности глаз. Прорисуйте белым карандашом пространство между ресницами на нижнем веке. Черным карандашом подведите верхнее веко от его середины до внешнего края.

Как увеличить глаза визуально. Фото: pixabay

Темные тени накладываются на внутренний и внешний уголки глаза, а светлые тени заполняют среднюю часть верхнего века, делая его зрительно более выпуклым. А вот во внутреннем уголке глаз точечно нанесите хайлайтер. Также придания объема небольшим глазам с успехом используется техника смоки-айз с плавным градиентным переходом от светлого к темному оттенку.

Как увеличить глаза визуально: рисуем стрелки

Обладательницам маленьких глаз следует аккуратно использовать прорисовку стрелок, поскольку они могут зрительно уменьшить и без того маленькие глаза. Если вы любите стрелки, рисовать их нужно тонким карандашом по верхнему веку как можно ближе к линии ресниц. И не стоит наносить стрелки на нижнее веко, иначе они четко обозначат границы ваших глаз.

Напомним, ранее мы писали о том, как просто и быстро сделать дневной макияж.